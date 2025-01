Marco Asensio claque la porte du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de travail cet hiver sur le marché des transferts. Marco Asensio pourrait d'ailleurs quitter le navire parisien, lui qui manque de temps de jeu depuis quelques semaines.

Luis Enrique a fait des choix forts ces dernières semaines au PSG. Et certains joueurs de son groupe comptent désormais leurs minutes. C'est le cas de Milan Skriniar, Senny Mayulu, Randal Kolo Muani ou encore Marco Asensio. Le dernier cité veut plus de temps de jeu et se montrera à l'écoute des propositions cet hiver. Dans les prochains jours, l'ancien du Real Madrid pourrait donc quitter la France pour un nouveau projet. Marco Asensio garde en plus une très belle cote sur le marché des transferts, notamment en Premier League. Selon les informations de Caught Offside, Marco Asensio est désormais déterminé à quitter le Paris Saint-Germain. Sentiment partagé par les champions de France, qui veulent le vendre, alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2026.

Asensio sur le départ du PSG, Arsenal est à l'affût

Le média rajoute que l'international espagnol est dans le viseur d'Arsenal, qui cherche de la qualité et de l'expérience pour son attaque. Le PSG estime l'Espagnol à quelque 20 millions d'euros, ce qui est largement dans les cordes des Gunners. A noter néanmoins que le club londonien n'est pas le seul dans ce dossier, puisque Marco Asensio est aussi dans le radar de Newcastle, Aston Villa, de la Real Sociedad et du Real Betis. Cette saison avec le Paris Saint-Germain, Marco Asensio a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Si l'Espagnol de 28 ans partait cet hiver, tout porte à croire qu'il sera remplacé par le PSG, qui veut apporter de la concurrence au sein de son secteur offensif. L'hiver promet d'être chaud dans la capitale...