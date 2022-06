Campos a un chantier dantesque... loin du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos a officiellement rejoint le PSG mais parallèlement, le Portugais va continuer de travailler pour le Celta Vigo.

Nouvel homme fort du Paris Saint-Germain après le départ de Leonardo, remercié il y a quelques semaines, Luis Campos est le nouveau directeur sportif du club parisien. L’ancien dirigeant de l’AS Monaco et de Lille a plusieurs dossiers chauds à gérer : le départ de Mauricio Pochettino, la nomination d’un nouvel entraîneur et bien sûr la régénération de l’effectif parisien durant le mercato. Mais en parallèle de ses activités au PSG, Luis Campos va continuer de travailler pour le Celta Vigo, club avec lequel il s’est engagé au mois de mars en tant que conseiller sportif externe. Selon les informations obtenues par le journal AS, Luis Campos a d’ailleurs un énorme chantier qui l’attend du côté de l’Espagne, où le Portugais va déléguer une partie de son travail à son bras droit Juan Carlos Calero.

Luis Campos a un chantier colossal au Celta Vigo

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Le média madrilène explique que Luis Campos est attendu de pied ferme au Celta Vigo, où le mercato promet d’être animé. Au total, le club galicien souhaite recruter un gardien, un défenseur central, un latéral gauche, deux milieux de terrains, deux ailiers et trois attaquants ! Autant dire que Luis Campos a du pain sur la planche, d’autant plus que le Celta Vigo a dressé sa liste d’indésirables. Et le club compte sur le réseau infini de Luis Campos afin de trouver une porte de sortie à tous les joueurs invités à partir. Le Portugais aura également la charge de trouver les bons profils pour renforcer l’effectif du club espagnol. Inutile de préciser que l’été sera donc très chaud pour Luis Campos, lequel va travailler sur plusieurs fronts à la fois, du PSG à Vigo. De nature à inquiéter les supporters parisiens, qui aimeraient sans doute un patron du sportif uniquement concentré sur le PSG. Mais cette situation n’est pas inédite pour Luis Campos, lequel a l’habitude de travailler pour plusieurs clubs à la fois.