Maltraité par le PSG, Navas va se venger au Qatar

Par Mehdi Lunay

Keylor Navas n'a pas bénéficié d'une seule minute de jeu au PSG depuis le début de saison. De quoi frustrer le portier mais aussi interroger sur sa capacité à tenir au mieux son poste avec le Costa Rica au prochain Mondial. Heureusement pour lui, la confiance demeure au pays.

Il est l'un des grands perdants depuis l'arrivée du duo Luis Campos-Christophe Galtier au PSG. Dans un souci d'apaiser le vestiaire, il a fallu clairement définir la hiérarchie des gardiens de but. Conséquence, Donnarumma est le numéro un définitif et Navas doit se contenter de miettes. Dans cette nouvelle saison, c'est même pire pour le Costaricien qui n'a pas joué la moindre minute en Ligue 1 toutes compétitions confondues. De quoi assombrir son avenir au PSG mais aussi affecter sa carrière en sélection alors que se profile la coupe du monde au Qatar.

Navas, pas menacé dans l'équipe du Costa Rica

En effet, le portier du PSG et les Ticos auront fort à faire en novembre prochain avec un groupe E bien difficile : Espagne, Allemagne, Japon au programme. Il faudra un Navas des grands jours et dans le rythme, ce qui n'est pas garanti au vu de son temps de jeu. De quoi se demander si le gardien parisien et capitaine du Costa Rica peut perdre sa place de titulaire. Une idée qui ne vient pas à l'esprit de son partenaire et milieu de terrain du Costa Rica, Celso Borges.

The goalkeeper that led Real Madrid to three Champions League titles in a row.

The goalkeeper that led Costa Rica for the first time to three World Cup editions in a row.

The one and only, Keylor Navas. 😍

« Keylor est le meilleur gardien du monde, nous avons de la chance de pouvoir l'avoir et il s'en sortira très bien, comme toujours », a t-il confié au média local Teletica. Des louanges auxquelles s'ajoutent les paroles encore plus importantes du président de la fédération, Rodolfo Villalobos. « En d'autres occasions, il est venu comme ça et a été décisif [...]. C'est un gardien très solide, il sait ce qu'il a à faire, sur quoi il doit travailler et ça me remplit de fierté car quand il quittera Paris (en novembre). Ce sera pour aller à Doha quand d’autres resteront chez eux », a t-il indiqué à Teletica. Malgré son statut actuel au PSG, Navas est bien le patron au Costa Rica. Son pays n'oublie pas ses performances passées et notamment son apport essentiel dans la qualification contre la Nouvelle Zélande en barrages.