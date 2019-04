PSG : Tuchel accepte les excuses de Paganelli...et lui offre un maillot du PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Conscient qu'il était monté dans les tours probablement un peu trop vite dimanche soir à l'encontre de Laurent Paganelli, Thomas Tuchel a rectifié le tir ce mercredi. Alors que l'homme de terrain de Canal+ avait présenté ses excuses à l'entraîneur allemand du PSG pour avoir porté un maillot de Strasbourg et célébré le nul du club strasbourgeois au Parc, tout ça pour faire une blague, Thomas Tuchel a non seulement pardonné à Paga, mais en plus il a promis de lui offrir un maillot du Paris Saint-Germain la prochaine fois qu'il le croisera au bord d'un terrain de Ligue 1.

« Cher Paga, J'accepte tes excuses ! Voici un cadeau pour ton prochain match...Amicalement, T.T. », a fait savoir, via le compte Twitter du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, en illustrant son message d'une photo où on le voit présentant le maillot du PSG qu'il remettra à Laurent Paganelli. Tout est bien qui finit bien, nul doute que l'homme de terrain de Canal+ fera bien des jaloux avec ce cadeau du technicien allemand.