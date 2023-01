Malcom dit oui au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a retenu deux joueurs offensifs pour venir garnir ses rangs : Rayan Cherki et Malcom. Si l'OL fait la sourde oreille pour sa jeune pépite, le Brésilien du Zénith semble plus simple à attirer. En plus, l'idée de ce transfert le ravit au plus haut point.

Le PSG arrivera t-il à boucler un dossier dans cette fin de mercato hivernal ? Si tel est le cas, cela pourrait plutôt se faire dans le domaine offensif. En effet, si Paris pousse pour Milan Skriniar, le fair-play financier et l'Inter Milan représentent des obstacles difficiles à contourner. En attaque, Luis Campos semble plus inspiré avec deux pistes sérieuses. Le conseiller sportif veut à tout prix remplacer Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton. Le Portugais a listé le Lyonnais Rayan Cherki et le Brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg Malcom. Ce dernier ne pouvait espérer mieux.

Malcom est chaud, le PSG privilégie un prêt

Selon L'Equipe et le journaliste Loic Tanzi, Malcom a validé l'idée d'un départ au PSG cet hiver. Âgé de 25 ans, l'ancien bordelais joue en Russie depuis 2019. Il n'a pas pris part à une coupe d'Europe depuis un an et le début de la guerre en Ukraine. Autant dire que l'hypothèse de disputer un huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich le motive fortement.

Reste maintenant à finaliser le transfert pour le club parisien alors que le mercato hivernal se clôture dans quatre jours seulement. Limité financièrement, le PSG va tenter d'obtenir Malcom en prêt avec une option d'achat automatique. Serait-ce suffisant pour le Zénith Saint-Pétersbourg ? Pas sûr du tout puisque le club russe a aussi besoin de liquidités pour compenser l'absence de droits TV venant des coupes d'Europe. Aux dirigeants parisiens d'être le plus convaincant possible pour l'ancien joueur du FC Barcelone, actuellement en stage avec son club...au Qatar.