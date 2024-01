Bruno Guimaraes provoque une guerre interne au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se divise dès ce début du mercato, notamment au sujet du recrutement - ou non - de Bruno Guimaraes. Luis Enrique milite pour un gros coup dès cet hiver, ce à quoi Luis Campos s'oppose.

L’annonce de l’intérêt du PSG pour Bruno Guimaraes a clairement mis en appétit les supporters parisiens. Déjà émoustillés par la venue des deux joueurs brésiliens dès le début du mois de janvier, même s’il y a un peu de retard avec Gabriel Moscardo, les suiveurs du club de la capitale voient bien que leurs dirigeants cherchent à frapper encore au moins un grand coup pour renforcer l’équipe en vue de la Ligue des Champions. Le nom du milieu de terrain passé par l’Olympique Lyonnais a tout de la recrue parfaite, même si sur le plan économique, c’est une autre histoire avec la somme de 115 millions d’euros nécessaire pour empocher la mise.

Luis Campos calme Luis Enrique sur Bruno Guimaraes

Une opération qui semble diviser comme rarement au PSG, notamment entre Luis Campos et Luis Enrique. L’entraineur espagnol est persuadé que Bruno Guimaraes est la recrue parfaite pour mettre de l’impact, travailler sur l’avenir, et changer le visage de son équipe. Selon Sports Zone, s’il y a un gros effort cet hiver, c’est de tout miser pour faire venir le joueur de Newcastle, et ce dès le mois de janvier. C'est en tout cas ce que souhaite l'ancien coach du FC Barcelone.

Le coach Luis Enrique était en conférence de presse à la veille de l'entrée en lice du @PSG_inside en Coupe de France 🆚 l'US Revel. Extraits.#USRPSG I #CDF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2024

Néanmoins, tout le monde n’a pas cette opinion au sein du PSG puisque le dirigeant portugais est lui plutôt partisan de passer à l’action à la fin de la saison, et donc d’oublier le recrutement de Bruno Guimaraes pour cet hiver. Le montant de sa clause libératoire, à 115 millions d’euros, serait jugé comme trop élevé aux yeux de Luis Campos. Ce dernier a déjà montré par le passé qu’il préférait la patience dans de gros dossiers, comme quand il avait refusé de mettre 70 millions d’euros sur la table pour faire venir Milan Skriniar à l’été 2022, quitte à laisser Christophe Galtier dans l’impossibilité de tenter la défense à 3 centraux qu’il voulait mettre en place.

Deux courants s’opposent, et peut-être que Nasser Al-Khelaïfi aura le dernier mot dans ce dossier. En tout cas, comme l’avait assuré la presse brésilienne ce vendredi, après un départ très fort, l’intérêt du PSG marque une petite pause le temps de savoir si l’opération est jouable sur le plan financier. Mais la perspective que tout se mette en place pour une attaque en fin de mercato est toujours envisagée, même si le milieu de terrain se verrait plus quitter Newcastle en fin de saison qu’en cours de celle-ci. Néanmoins, Paris offre une perspective alléchante de continuer la Ligue des Champions, alors que les Magpies sont éliminés.