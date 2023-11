Luis Enrique réalise un exploit au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Depuis sa défaite à Newcastle, le Paris Saint-Germain enchaîne les victoires. Eric Rabesandratana explique qu'un collectif est en train de se mettre en place au sein du club de la capitale qui se trouve même une âme.

Victorieux 3-0 de Montpellier, le PSG s'est offert un cinquième succès de rang, avec au moins 3 buts inscrits à chaque fois. Paris est leader de la Ligue 1 en attendant le match de l'OGC Nice. Après un début de saison poussif, Paris commence enfin à trouver une identité avec des joueurs concernés et un groupe plus soudé. La naissance d'un collectif est très importante pour Eric Rabesandratana qui constate que le projet mis en place par Luis Enrique commence à faire effet. À quelques jours d'affronter l'AC Milan lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions, une rencontre décisive dans la saison des Parisiens, l'ancien sélectionneur de Madagascar a évoqué ce fameux collectif dans une chronique pour France Bleu Paris.

Un collectif soudé, le PSG est transformé

« Les automatismes dans le jeu, l’état d’esprit collectif, tout est performant. On a certainement trouvé une âme dans cette équipe. Tout le monde semble disposé à faire les efforts. On peut compter sur tout le monde et une réelle implication des joueurs. Et ça, ça rassure aussi de ce côté-là, c’est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors, ça ne sera pas un match facile contre Milan mardi mais toutes ces valeurs qu’on peut retrouver sont en train de nous montrer qu’un collectif est en train de naître. Ça va certainement aider à passer des étapes lors des moments difficiles dans les matches. En-tout-cas, on est rassuré et on espère que le PSG répondra présent mardi contre le Milan » a expliqué l'ancien défenseur parisien. Le nouveau projet de jeu du PSG est enfin en marche avec toujours le même objectif, la Ligue des Champions.