Luis Enrique priorité de Barcelone, le PSG rigole

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est au cœur des débats et des polémiques au PSG après son choix de sortir Kylian Mbappé dès la mi-temps du match contre Monaco vendredi soir. Une situation surveillée avec attention… par le FC Barcelone.

Ancien de la maison barcelonaise, Luis Enrique est toujours dans les radars du club catalan. Et pour cause, le FC Barcelone est d’ores et déjà à la recherche de son futur entraîneur puisque Xavi a annoncé son départ à la fin de la saison. Joan Laporta a tenté de convaincre son ancien capitaine de changer d’avis et de poursuivre au minimum une saison de plus mais pour l’heure, la décision de Xavi est irréversible. Afin de compenser le départ du coach blaugrana, le champion d’Espagne en titre a identifié plusieurs entraîneurs intéressants tels que Mikel Arteta, Thomas Tuchel ou encore Roberto De Zerbi.

Mardi, Luis Enrique peut faire craquer Mbappé https://t.co/ElRm1jUuzM — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2024

Mais à en croire les informations du journaliste Sique Rodriguez, consultant de l’émission espagnole Carrusel Canalla, c’est le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique qui est aujourd’hui le choix n°1 du directeur sportif du Barça, à savoir Deco. « Dans un monde idéal, l’entraîneur préféré de Deco est Luis Enrique. Celui qu’ils aiment le plus est l’entraîneur des Asturies, une autre chose est de savoir s’il peut signer ou non parce qu’il a un contrat avec le PSG. Ils aiment les jeunes entraîneurs comme Arteta ou Xabi Alonso. Roberto de Zerbi est également apprécié et ses méthodes sont bien connues. Évidemment, on a toujours parlé à l’allemande : Flick, Tuchel… La situation économique est ce qu’elle est et elle limite autant qu’elle limite, mais en ce moment, l’entraîneur que j’aime le plus est Luis Enrique » a-t-il fait savoir.

Luis Enrique a peu de chances de partir mais le PSG reste méfiant

Reste que concrètement, il est fortement improbable de voir Luis Enrique poser ses valises au FC Barcelone la saison prochaine. Et pour cause, l’ancien sélectionneur de la Roja semble réellement se projeter sur un avenir à moyen terme au PSG comme le prouvent ses récentes déclarations au sujet de Kylian Mbappé. Luis Enrique ne cesse de répéter que l’équipe doit apprendre à jouer sans l’ancien Monégasque et que le Paris Saint-Germain sera « plus fort » la saison prochaine. Dans la capitale française, on se méfiera tout de même de cet intérêt du FC Barcelone, qui pourrait promettre une liberté totale à Luis Enrique sur le recrutement et sur la politique sportive du club. Il y a cependant un souci majeur qui permet au PSG de relativiser, c'est que pour libérer Luis Enrique de son contrat, il faudra payer, et le Barça n'est concrètement pas à même de dépenser une énorme somme pour recruter un entraîneur.