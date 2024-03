Luis Enrique au Barça, Laporta provoque le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça croisera la route du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions. En Catalogne, des rumeurs font déjà état d'un interêt catalan pour rapatrier Luis Enrique.

Le PSG et le Barça se livreront une bataille sans merci sur le terrain mais aussi en dehors dans quelques semaines lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Alors que Luis Enrique fait du bon travail avec le club de la capitale, certaines rumeurs en Espagne parlent déjà d'un retour à Barcelone de l'ancien sélectionneur de l'Espagne pour remplacer Xavi. De quoi même faire réagir le président du club catalan, qui a tenu à faire une mise au point sur le sujet afin d'éviter que cela finisse par déraper entre deux équipes qui se haïssent courtoisement et qui ne tirent plus dans la même catégorie sur le plan financier, du moins pour l'instant.

Luis Enrique au Barça, Laporta laisse un suspense

Vuelvo a mi canal de Twitch, el jueves 21 de Marzo, 20:00.https://t.co/13b4hMYxDu pic.twitter.com/Ft0aPeEC9j — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) March 18, 2024

Lors d'une longue interview accordée à Mundo Deportivo, le président du Barça a répondu cash aux rumeurs en indiquant : « Luis est une personne que j'aime beaucoup, il a du caractère, de la personnalité, il est très bon et j'aime ce type de personnes. Mais nous n'avons pas parlé avec Luis ou qui que ce soit à cause du respect que nous avons pour Xavi. (...) Je dis que celui qui veut venir au Barça qu'il devra attendre la fin car nous ne toucherons à rien jusqu'à ce que Xavi prenne la décision. S'il prend la décision de partir, ceux qui veulent vraiment venir au Barça devront attendre et attendront. S’ils n’attendent pas, rien ne se passera car nous avons une solution ». Une manière de fermer la porte sans vraiment la fermer et de mettre un peu plus la pression sur le PSG. Officiellement, Luis Enrique rappelle néanmoins qu'il est plus que jamais concentré sur le projet du club de la capitale. Difficile également d'imaginer la direction francilienne lâcher son entraineur au Barça un an après son arrivée. Pour rappel, Paris peut encore réaliser un triplé historique sous les ordres de Luis Enrique.