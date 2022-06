Luis Campos, le pari qui peut rendre fou le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Récemment nommé conseiller football du Paris SG, Luis Campos va devoir concilier deux emplois dans deux clubs différents. Pas de quoi lui faire peur.

C’était inévitablement une volonté de Kylian Mbappé pour prolonger au Paris Saint-Germain. Luis Campos a été intronisé officiellement conseiller sportif du club de la capitale. Un rôle qu’il avait déjà occupé à Monaco, où il avait justement permis l’éclosion de Mbappé et la mise sur pied d’une équipe qui a bluffé tout le monde en France et en Europe. Un rôle également tenu à Lille, avec le succès que l’on connait dans les investissements comme dans les résultats sportifs. Le dirigeant portugais est donc logiquement très demandé, et cela débouche sur une conséquence assez surprenante. En effet, Luis Campos va occuper le poste de conseiller sportif dans deux clubs différents : le PSG et le Celta Vigo. Une situation acceptée par les deux clubs, qui estiment qu’ils ne luttent pas dans la même catégorie, et ne vont donc pas se gêner sur des dossiers gérés par le même homme.

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Néanmoins, Le Parisien s’est penché sur le cas de Luis Campos, ce génial recruteur qui possède une véritable armée de données sur les joueurs qu’il surveille, et sa faculté à transformer ces informations en bonnes affaires sportives et financières. Résultat, le Portugais a un succès fou. Il s’est installé à Monaco pour pouvoir aller rapidement à droite ou à gauche. Cela l’emmène jusqu’en Turquie, puisqu’il travaillait encore récemment pour Galatasaray, et même le Real Madrid. Il y avait aussi un rôle de conseiller en mars dernier, ce qui lui a permis d’approcher un certain Kylian Mbappé et tenter de le convaincre de rejoindre le club espagnol. Désormais, les deux sont au PSG et ont pour ambition de faire encore grandir le club parisien.

Tout me monde s'arrache Luis Campos

Pour clarifier les choses, Luis Campos a ainsi du couper des ponts. Avec le Real Madrid bien évidemment, mais aussi Galatasaray et il a même repoussé deux offres copieuses de formations de Premier League, assure Le Parisien. La somme de travail ne lui fait pas peur, mais Luis Campos sait très bien que son passage au Paris SG sera le plus scruté, et si les recrutements ne sont pas réussis et qu’il vit en plus à Monte-Carlo sans jamais revenir dans la capitale, cela risque de mal se passer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Car pour le moment, le rôle du dirigeant est trouble. Il ne sera probablement pas le relai de la direction devant les médias, et n’est pas du genre à réagir pour mettre un coup de poing sur la table comme pouvait le faire - rarement - Leonardo. Mais dans l’optique d’instaurer une nouvelle discipline et un plus grand respect de l’institution, l’absence d’un véritable directeur sportif pose question. Surtout que Luis Campos insiste énormément pour placer Christophe Galtier au poste d’entraineur du PSG, et pourrait s’agacer de voir que la direction a d’autres noms en tête que l’actuel coach de Nice.