Antonio Conte est l’homme parfait pour le PSG, comme Tuchel et Emery

Par Guillaume Conte

Antonio Conte est désormais le grand favori pour entrainer le PSG. L'Italien a de grandes ambitions et une belle expérience, mais il peut aussi se casser les dents comme les autres.

Sauf coup de théâtre, Mauricio Pochettino va finir la saison au PSG et laisser sa place. L’entraineur argentin n’a pas convaincu et semble même, comme ses prédécesseurs, être accablé par la pression et le manque de résultats avec le Paris SG. Aucune communication n’a été faite à ce sujet, et tout le monde essaye de finir la saison avec le meilleur visage possible. Mais Nasser Al-Khelaïfi cherche le futur entraineur du PSG, cela ne fait aucun doute. Zinedine Zidane est le rêve de tout un club, et notamment de son propriétaire QSI, mais le Français semble privilégier l’attente pour prendre les commandes des Bleus après la Coupe du monde en fin d’année. Les regards se tournent donc vers Antonio Conte, qui est pourtant en poste à Tottenham, où il vient d’être nommé.

Antonio Conte veut des stars, il va être servi au PSG

Mais pour Brendan Rodgers, ancien coach de Liverpool notamment, et désormais en poste à Leicester, qui affrontera les Spurs ce dimanche, l’intérêt de l’Italien pour le Paris SG est compréhensible. « A la Juventus, il a eu un très bon passage avec d’excellents joueurs. Ensuite il est arrivé à Chelsea qui était très fort, et il a bien marché là bas aussi. Il a fait savoir à Tottenham, qu’il voulait plus de joueurs de très haut niveau. C’est quelque chose dont nous rêvons tous, mais cela ne se concrétise pas toujours. Il sait exactement ce qu’il veut. S’il quitte les Spurs et rejoint le PSG, alors ce club récupèrera un très grand entraineur. Mais Mauricio Pochettino était aussi un très grand entraineur avant de signer à Paris. Comme l’étaient Thomas Tuchel et Unai Emery avant également », a lancé Brendan Rodgers, pas loin de penser comme certains supporters parisiens, pour qui le problème ne vient pas des entraineurs au Paris SG. Il faut dire que Emery et Tuchel ont plutôt bien rebondi depuis leur départ de Paris, tout comme Carlo Ancelotti depuis.