Lucas Hernandez force son départ au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un ou plusieurs défenseurs au mercato cet été, le PSG pense à William Saliba mais également à Lucas Hernandez.

En fin de contrat avec le Bayern Munich dans un an, Lucas Hernandez n’a toujours pas trouvé d’accord avec le champion d’Allemagne en titre. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui en a fait l’une de ses priorités dans le secteur défensif pour le mercato à venir. Luis Campos apprécie la mentalité du champion du monde ainsi que sa polyvalence, Hernandez pouvant aussi bien jouer en défense centrale ou sur le flanc gauche. Il y a quelques jours, L’Equipe dévoilait qu’un accord de principe avait été trouvé entre l’entourage de Lucas Hernandez et le Paris Saint-Germain, l’international tricolore ayant clairement émis le souhait de rejoindre la capitale française.

Il était maintenant question de trouver un accord avec le Bayern Munich, ce qui sera beaucoup plus difficile dans la mesure où Thomas Tuchel compte sur Lucas Hernandez pour en faire un titulaire en défense centrale au côté de Dayot Upamecano. A en croire les informations du site Fichajes.net, Lucas Hernandez va tenter de forcer la main à sa direction. En effet, le défenseur tricolore ne souhaite pas aller au clash mais a clairement exprimer auprès de ses dirigeants son intention de relever un nouveau défi et de retrouver son pays.

Lucas Hernandez met la pression pour signer au PSG

Lucas Hernandez veut signer en France et rejoindre le PSG, qui lui propose un salaire plus élevé que celui qu’il perçoit actuellement au Bayern Munich. Pour l’heure, il est impossible de savoir si le Bayern Munich pliera mais Lucas Hernandez a bien fait savoir au champion d’Allemagne qu’il ne prolongera pas et donc qu’il partira pour zéro euro en juin 2024 s’il n’est pas transféré cet été. Il sera par ailleurs intéressant de savoir combien les dirigeants du club bavarois réclameront pour un potentiel transfert du défenseur des Bleus cet été, à un an de la fin de son contrat et alors qu’il revient tout juste d’une rupture des ligaments croisés.