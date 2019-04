LOSC-PSG : « Ici, c’est pas Paris », l’hallucinant échange Al-Khelaïfi-Campos

Dans : PSG, Ligue 1, LOSC.

Cela a chauffé à la mi-temps du match entre Lille et Paris, ce dimanche au Stade Pierre Mauroy.

En effet, Nasser Al-Khelaïfi, Julian Draxler, Kylian Mbappé ou encore Thomas Tuchel font partie de ceux qui ont dit leur façon de penser à Benoit Bastien pour son arbitrage pendant les 45 premières minutes. Et les représentants parisiens ont visiblement trouvé du répondant avec les dirigeants lillois, comme le raconte Le Parisien dans un récit assez surprenant. En effet, c’est Luis Campos qui a remis fermement Nasser Al-Khelaïfi à sa place quand ce dernier a tenté de mettre la pression sur les arbitres.

« Luis Campos n’apprécie pas et intervient en criant : « Pas de pression sur l’arbitre. Ici c’est pas Paris, ici c’est Lille ! Et Lille mérite du respect ! » Surpris, Nasser Al-Khelaïfi se tourne vers Campos et lui demande qui il est. « Sans ironie puisqu’il ne le connaît pas », précise un témoin de la scène. « Et vous, qui êtes-vous ? » lui rétorque Campos sans se démonter », narre ainsi le journal francilien, qui explique qu’Antero Henrique a demandé à Luis Campos de baisser d'un ton, et que la deuxième période s’est déroulée sur fond de malaise dans la tribune présidentielle. Difficile toutefois de croire que NAK n’a pas reconnu Luis Campos, ancien haut dirigeant de l’AS Monaco désormais à Lille, et déjà croisé plusieurs fois sur certains dossiers. En tout cas, en cas de retrouvailles pour boucler le transfert de Nicolas Pépé, l’ambiance promet d’être chaude entre le PSG et le LOSC.