Loin du PSG, les indésirables n’y arrivent toujours pas

Poussés vers la sortie cet été, de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain ont accepté de partir pour augmenter leur temps de jeu. Résultat, même si la saison est encore longue, l'expérience tourne mal pour la majorité d'entre eux.

Critiqué par l’entraîneur Christophe Galtier et par le conseiller sportif Luis Campos, Antero Henrique a pourtant effectué un travail honorable. Le dirigeant chargé de dégraisser l’effectif, à qui l’on a reproché d’avoir multiplié des prêts au lieu de transferts définitifs, a tout de même réussi à refourguer des joueurs dont le club francilien ne parvenait pas à se débarrasser. Et les clubs qui les ont accueillis commencent peut-être à comprendre les raisons. En effet, beaucoup d’entre eux rencontrent encore des difficultés loin du Paris Saint-Germain.

Mauvaise surprise pour Diallo

On ne parle pas de Leandro Paredes ni de Julian Draxler. L’Argentin s’est vite installé dans le onze de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin, pendant que le milieu polyvalent s’épanouit progressivement au Benfica Lisbonne. Avec ses petites apparitions régulières, le jeune Eric Junior Dina Ebimbe n’a pas non plus à regretter son départ à l’Eintracht Francfort. En revanche, Abdou Diallo ne tardera pas à s’interroger, lui qui n’a pas les faveurs de Marco Rose au RB Leipzig. L’international sénégalais, en plus de ses deux matchs en Ligue des Champions, n’a joué qu’une seule rencontre de Bundesliga.

Le défenseur central s’attendait sûrement à mieux, tout comme Ander Herrera à Bilbao. Une blessure aux adducteurs l’a diminué en début de saison, et l’équipe type s’est mise en place sans lui avec un excellent parcours à la clé. Résultat, l’Espagnol ne compte que 43 minutes de jeu en deux apparitions avec l’actuel troisième de Liga. C’est à peine mieux que Mauro Icardi, lequel avait provoqué un but contre son camp et une expulsion pour sa seule apparition de 28 minutes à Galatasaray. Ses problèmes physiques et personnels avec son ex Wanda Nara n’arrangent rien.

Il faut dire que l’attaquant argentin doit retrouver le rythme à l’image de Layvin Kurzawa, blessé et sorti à la mi-temps pour son seul match avec Fulham le week-end dernier. Le latéral gauche n’avait plus joué depuis le Trophée des Champions 2021. Enfin, sans parler de Georginio Wijnaldum, victime d’une fracture du tibia peu après sa signature à la Roma, le jeune Edouard Michut a écopé d’un carton rouge lorsqu’il a été envoyé dans l’équipe réserve de Sunderland. Le titi n’a participé qu’à une seule rencontre de Championship avec l’équipe première pour 14 minutes passées sur le terrain. De quoi ternir le premier bilan des indésirables du Paris Saint-Germain.