Liverpool en vente, le PSG vient tout gâcher

Afin de conclure la vente de Liverpool, les propriétaires de Fenway Sports Group discutent avec des investisseurs du Moyen-Orient. Mais ces possibles repreneurs risquent d’abandonner le dossier pour privilégier une entrée dans le capital du Paris Saint-Germain.

Le situation ne fait pas les affaires de Jürgen Klopp. Confronté à des absences importantes pour cause de blessures, le manager de Liverpool ne serait pas contre des arrivées sur le marché des transferts. L’Allemand a notamment un faible pour le milieu du Borussia Dortmund Jude Bellingham, auteur de performances remarquées avec l’Angleterre pendant la Coupe du monde 2022. Mais pour cette cible estimée à plus de 100 millions d’euros, le technicien ne pourra sans doute pas compter sur ses dirigeants.

Et pour cause, le groupe Fenway, propriétaire des Reds, souhaite vendre le club. Un objectif plus complexe depuis l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain a en effet révélé que le champion de France était ouvert à la venue d’un actionnaire minoritaire. « Pour l'investissement, si on veut vendre 5, 10, 15 %, je ne sais pas, confiait le Qatari à L’Equipe. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts. On regarde deux choses. Un investisseur et un partenaire stratégique, et la seconde partie est la plus importante. Si cette entité peut et veut aider le club à grandir, pourquoi pas ? »

Klopp: “Bellingham is just exceptional. He plays so mature, like a 28-year-old. Everybody already knew his skills, but I have no idea what that means for the money side of it”. 🚨🔴 #LFC



"He's very good, exceptional. He had an incredible World Cup".