Lionel Messi, un bras d'honneur XXL au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En Argentine, les récents propos de Leonardo sur le départ de Lionel Messi pour rejoindre sa sélection alors qu'il est blessé ont provoqué un choc. Le PSG prend cher.

Forfait sur blessure lors du match nul du PSG en Ligue des champions à Leipzig, puis pour la victoire parisienne à Bordeaux en Ligue 1, Lionel Messi n’a pas traîné pour quitter Paris et embarquer à bord d’un avion privé pour rejoindre l’Argentine. Car le sextuple Ballon d’Or a bien évidemment été retenu par son pays pour disputer deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2022 que l’Albiceleste doit jouer samedi contre l’Uruguay et quatre jours plus tard contre le Brésil d’un certain Neymar. Face à cela, Leonardo n’a pas masqué sa colère de voir ainsi que l’Argentine ne tenait pas compte de la forme physique de Lionel Messi dont la participation à ces deux rencontres ne fait strictement aucun doute. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation, Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », a contesté le directeur sportif brésilien.

Lionel Messi n'est pas la propriété exclusive du PSG

Cela n’a évidemment rien changé au voyage de Lionel Messi, lequel s’est entraîné et jouera donc bien avec son équipe nationale. Mais les propos de Leonardo ne sont pas passés inaperçus et ont même déclenché une grosse colère de la presse nationale, qui estime que le Paris Saint-Germain se croit « propriétaire » d’un footballeur considéré comme un trésor national dans son pays. Alors, le dirigeant du PSG, qui en plus est originaire du Brésil, rival de l’Argentine, en prend pour son grade dans les médias. « Leonardo peut dire ce qu'il veut, il y a un règlement et le PSG doit s'y plier. Messi ne va pas céder, il ne l'a jamais fait et il n'y a pas de raison qu'il le fasse à ce stade de sa carrière. La sélection a toujours été l'une de ses priorités », rappelle Victor Tujschinaider, qui travaille pour TyC Sports. De manière plus rude, le grand quotidien sportif argentin Olé remette le club français en place : « Leonardo défend une idée, c’est qu’il est responsable de l'effectif construit avec le plus gros portefeuille de la planète, et il se plaint que nous les Argentins puissions profiter de Lionel Messi davantage que les Parisiens. »

🏆 #WCQ2022

🇻🇪🇦🇷 Lionel Messi victime d'un tacle insensé cette nuit !

😱 Plus de peur que mal finalement pour la Pulga qui a pu terminer la rencontre sans blessure ! pic.twitter.com/Z1Ly9FIGsl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 3, 2021

Tout cela intervient alors que du côté du staff médical du club de Ligue 1 on est persuadé que cette blessure de Lionel Messi est un effet direct du tacle de boucher pris par la Pulga lors du match contre le Venezuela en septembre dernier à Caracas. Ce soir-là, Adrian Martinez a été tout proche de mettre un terme à la carrière de celui qui venait de signer au Paris Saint-Germain après le refus du FC Barcelone de lui prolonger son contrat. « Une formidable guerre se profile entre le Paris Saint-Germain et l'équipe nationale argentine pour Messi. Dans le cas où le joueur souffre de sa blessure ou pire qu’elle s’aggrave, l'harmonie qui existe aujourd’hui entre le joueur et le club pourrait se transformer en calvaire », prévient le média sportif argentin Futblod Red.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Dans l'ensemble, toute la presse argentine est unanime pour demander à Leonardo et au PSG de ne pas trop se mêler de la sélection et de Lionel Messi, rappelant au passage que le Barça n'avait jamais pleurniché quand sa star partait rejoindre son équipe nationale. Car du côté de Buenos Aires on estime que c'est à Leo Messi et à lui seul de décider s'il peut jouer avec son pays, et pas au Paris Saint-Germain que l'on ne voit pas à la hauteur du talent du joueur, mais juste comme une équipe suffisamment riche pour s'offrir la Pulga. Sympa.