Lionel Messi, ses coéquipiers au PSG sont indignes de lui

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Orphelin de Kylian Mbappé et de Neymar lundi soir, Lionel Messi n’a pas brillé lors du match de Coupe de France entre le PSG et Nice.

Aligné sur le côté droit de l’attaque du Paris Saint-Germain face à Nice en 8es de finale de la Coupe de France, Lionel Messi n’a pas fait un grand match. Cela devient une triste habitude pour l’international argentin, bien loin d’afficher au PSG le niveau stratosphérique qui était le sien au FC Barcelone. Mais pour Gilles Favard, interrogé sur le match très laborieux de Lionel Messi contre les Aiglons, le sextuple Ballon d’Or n’est pas le seul responsable des difficultés qu’il rencontre. A en croire le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, c’est avant tout car Mauro Icardi ou encore Julian Draxler ne sont pas au niveau attendu que Lionel Messi est incapable de briller au Paris SG. Une excuse un peu facile pour l’ancien capitaine du Barça, qui est loin d’avoir le coup de rein qui était le sien il y a quelques mois. Et cela n’a pas grand-chose à voir avec Icardi ou Draxler…

Gilles Favard défend Messi et accuse le duo Icardi - Draxler

¡Gooooool de Messi!



PSG: ✅

Niza: ✅ — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 31, 2022

« Messi n’a pas fait un bon match, c’est une évidence, je ne vais pas le nier. Mais quand on voit Icardi le piquet, quand on voit Draxler qui est complètement hors-sujet, avec qui il peut combiner au PSG ? Un petit peu avec Verratti en première mi-temps. Il n’y a que lorsque Mbappé est entré que Messi a essayé de trouver des solutions mais on ne peut pas jouer avec des mecs comme Icardi et Draxler, il faut arrêter les plaisanteries et le crier haut et fort » a lancé Gilles Favard, pour qui Lionel Messi n’est pas le seul fautif de ses difficultés et des problèmes du Paris Saint-Germain. Chacun se fera son avis à ce sujet, alors qu’il ne fait aucun doute que Julian Draxler et Mauro Icardi n’ont rien fait à titre personnel pour aider Lionel Messi contre Nice. L’ancien capitaine de l’Inter Milan a même battu un record ahurissant en touchant seulement six ballons lors des 64 minutes qu’il a disputés contre Nice. Le plus faible total pour un joueur du PSG jouant plus d’une mi-temps lors d’un match depuis qu’Opta analyse les matchs en France.