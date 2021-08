Lionel Messi, PSG, Qatar et Talibans, Charlie Hebdo tape fort !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Charlie Hebdo ne fait jamais dans la dentelle, et son humour sans limite lui a malheureusement valu de vivre le drame que l'on sait. Même si le sujet est évidemment plus léger, l'hebdo satirique relie la signature de Lionel Messi au PSG et la situation en Afghanistan.

Une semaine après la signature officielle de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Charlie Hebdo a décidé de faire sa Une en reliant cet événement sportif à une actualité beaucoup moins légère, à savoir la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. A sa Une, l’hebdo titre « Talibans, c’est pire que ce qu’on pensait » avec un dessin de trois personnes qui portent une burqa floqué du numéro 30 et du nom Messi. Pour le média, il s'agit de faire remarquer que le Qatar a des relations privilégiées avec les talibans, et évidemment que Doha finance aussi le Paris Saint-Germain. Cette Une avait pour but de provoquer et c'est réussi.

Sur les réseaux sociaux, des internautes sont rapidement venus souligner le beau tacle mis par Charlie Hebdo. « Ça n’a rien à voir avec Messi on s’en fout de lui. Ce que veut dire la une c’est que quand t’achète un maillot du PSG (dont celui de Messi qui s’est beaucoup vendu) tu donnes de l’argent au Qatar vu que le PSG leur appartient… et le Qatar finance les Talibans », fait remarquer une internaute. Mais cette Une n'est pas du goût de tout le monde, estimant que le raccourci est un peu rapide. « La provocation ça fait vendre du papier pourquoi humiliez une star internationale comme Messi le comparer avec l obscurantisme vraiment aucun respect prêt à tout pour vendre du papier (...) Le message cible le joueur de foot chacun interprétera comme il voudra moi j ai compris le message dans le sens proprement dit », riposte un fan de Lionel Messi, outré que l'on puisse ainsi associer le sextuple Ballon d'Or à une information aussi grave. Cela n'empêchera pas le Paris Saint-Germain de continuer à vendre des maillots de Lionel Messi...