Lionel Messi prudent avant de soulever le Ballon d'Or

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déjà sextuple vainqueur de cette distinction, Lionel Messi fait de nouveau partie des candidats au prochain Ballon d’Or. Certains observateurs désignent l’Argentin comme le grand favori. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain répond aux pronostics avec humilité.

Rien n’a changé après la publication de la liste des 30 nommés. Pour de nombreux spécialistes, Lionel Messi a de grandes chances de remporter un septième Ballon d’Or cette année. Certains concurrents comme Robert Lewandowski peuvent également prétendre à cette édition 2021. Mais le titre de l’Argentin en Copa America, son premier trophée majeur en sélection, représente un argument de poids pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Tout comme ses performances avec le FC Barcelone la saison dernière. Pour Didier Roustan, il n’y a quasiment pas de suspense.

« Je pense que Messi sera le Ballon d’Or par rapport à la Copa America et tout ce que le joueur représente, a prédit le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Surtout qu’il a fait une saison, à défaut d’être décisif en Ligue des Champions ou d’être champion d’Espagne, où il a quand même porté cette équipe du Barça et a fait deux-trois belles choses. 23 buts en 21 matchs, vous pouvez regarder les statistiques, c’est loin d’être ridicule et il n’y a pas que la Copa America… Et dans cette compétition, hormis la finale, il aura été extraordinaire ! »

« Ça serait prodigieux »

De son côté, le principal intéressé préfère rester humble et prudent. « Si ça doit arriver, ça serait formidable, grandiose d'en gagner encore un, a confié Lionel Messi à France Football. Cet été, j'ai remporté le titre qui me manquait et ç'a été le summum. Après, si je gagne un nouveau Ballon d'Or, j'en serais très heureux et très reconnaissant, mais je ne veux pas y penser. C'est déjà exceptionnel d'en avoir six et d'être le seul joueur dans ce cas. En gagner un septième, ça serait prodigieux. Si je suis favori ? Non, je ne me sens pas comme tel et je n'ai jamais aimé parlé de ça avant le résultat. » Rappelons que la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le lundi 29 novembre.