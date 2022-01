Lionel Messi prêt à déchirer son contrat au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le contrat entre le PSG et Lionel Messi est prévu jusqu'en 2023, mais du côté des médias catalans on voit bien l'Argentin rentrer cette année au Barça.

C’est une évidence, depuis que Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone l’été dernier pour rejoindre le Paris Saint-Germain, certains journalistes espagnols enragent. Même si le club français n’est en rien responsable de la décision du Barça, qui ne fait que payer la gestion désastreuse de Josep Maria Bartomeu, voir la Pulga rejoindre le PSG a été vécu comme un cauchemar de l’autre côté des Pyrénées. Tandis que le Real Madrid pense toujours pouvoir s’offrir Kylian Mbappé, le traumatisme ne se calme pas dans la capitale de la Catalogne, au point même que régulièrement le retour de Lionel Messi est évoqué, ces rumeurs se basant sur le fait, non établi, que le septuple Ballon d’Or et sa famille ne se sentiraient pas réellement bien dans la capitale. Alors, il a suffi d’un aller-retour de Leo Messi à Barcelone afin de participer à l’anniversaire de Xavi, son ancien coéquipier désormais entraîneur du FC Barcelone, pour que tout s’emballe.

Lionel Messi ne se plaît pas à Paris

💣💣💣"Veo INDICIOS IMPORTANTES para que MESSI VUELVA al BARÇA"



🔥@lobo_carrasco suelta el BOMBAZO en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/DOcF2BDXfi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 25, 2022

Maître d’orchestre de ce buzz énorme sur Lionel Messi, Josep Pedrerol et son émission El Chiringuito, jamais avares de peaux de banane à glisser sous les pieds du Paris Saint-Germain. C’est Lobo Carrasco, ancien joueur de Barcelone, qui travaille désormais pour plusieurs médias, dont Mundo Deportivo, qui a lancé cette bombe. « Lionel Messi n’est pas heureux à Paris comme il l’était à Barcelone, je vois des indices qui laissent à penser qu’il va retourner au Barça (…) Il a résilié par fax avec le Barça qui était l’équipe de sa vie, imaginez-vous qu’il ne puisse pas faire la même chose avec Paris ? », a lancé Carrasco, qui s’est fait un malin plaisir d’évoquer la venue de la star argentine à l’anniversaire de Xavi pour donner du poids à ses arguments. Cependant, même au sein d’El Chiringuito ce retour de la Pulga a du mal à convaincre. « La relation entre Messi et Laporta est totalement brisée. Tant que Laporta sera là, les chances de retour de Lionel Messi sont nulles », a riposté José Alvarez, autre journaliste spécialisé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Ce n'est pas la première fois qu'une telle rumeur circule, le joueur argentin ayant alimenté le buzz en confiant quelques semaines après sa signature à Paris qu'il avait du mal à se faire à la météo et à la circulation dans la capitale. Une petite phrase qui avait fait tilt à Barcelone, même si depuis Lionel Messi a trouvé un logement à Neuilly et s'est très bien intégré à la vie parisienne. Mais à Barcelone, chaque apparition de la star argentine sous le maillot du PSG est toujours vécu comme un crève-coeur, et cela même si le club de Joan Laporta n'a plus les moyens financiers de s'offrir un joueur de ce standing.