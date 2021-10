Lionel Messi, l'arme anti-Madrid pour garder Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a reconnu qu'il ne s'attendait pas à jouer au Paris Saint-Germain avec Lionel Messi cette saison. Et si le sextuple Ballon d'Or avait un rôle dans la prolongation de l'attaquant français ?

« Je ne l'ai jamais imaginé venir ici à Paris ! Lionel Messi fait partie des rares joueurs que je mettais dans une case "impossible que je joue avec lui". Pour moi, il n'allait jamais quitter Barcelone. » Cette semaine, dans un entretien accordé à L’Equipe, Kylian Mbappé avait confié qu’il avait été très surpris lorsque le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de la Pulga, laissé libre par le Barça. Depuis, les deux joueurs ont appris à se connaître au quotidien, et leur premier acte de bravoure en commun a été contre Manchester City, Mbappé et Messi réussissant un échange de grande classe avant que la star argentine foudroie le gardien du club anglais et apporte une vraie victoire référence au PSG. Alors si Kylian Mbappé ne masque pas toute l’admiration qu’il a pour son légendaire coéquipier, Lionel Messi est lui aussi très fier de pouvoir évoluer avec l’international français.

Lionel Messi et Kylian Mbappé, l'arme fatal du PSG

Se confiant à France-Football, Lionel Messi estime qu’avec l’ancien Monégasque le PSG a un gros atout dans son jeu pour arriver à ses fins sur le plan sportif. Et quand on évoque un possible transfert de Kylian .Mbappé au Real Madrid, le sextuple Ballon d’Or reste très prudent, conscient que c’était un sujet bouillant que les dirigeants parisiens devaient gérer seuls. « Si j’ai fait partie de ceux qui voulaient convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG ? Honnêtement, je venais tout juste d'arriver, je ne le connaissais pas encore suffisamment pour aller lui parler de ça et lui donner mon avis. Un peu comme tout le monde, j'attendais de voir ce qui allait se passer. Mais, finalement, il est resté avec nous et pour moi c'est une grande joie. C'est un élément de plus en notre faveur pour atteindre nos objectifs, explique Lionel Messi, qui avoue n’avoir eu aucun problème à s’installer dans le vestiaire parisien avec Kylian Mbappé. Sincèrement, avec un joueur comme lui, c'est facile de bien s'entendre. De plus, Kylian parle parfaitement espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les choses plus simples. Maintenant, cela fait peu de temps que je suis arrivé, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais je suis certain que ça va bien marcher. »