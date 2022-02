Lionel Messi déconseille un joueur du PSG au Barça

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Xavi Simons ne serait pas le bienvenu dans son ancien club. Une situation provoquée par Lionel Messi qui aurait vivement déconseillé cette option à son ami et actuel entraîneur du FC Barcelone, Xavi.

Comme Kylian Mbappé, Xavi Simons ne sera plus officiellement un joueur du Paris Saint-Germain le 30 juin 2022. Arrivé de la Catalogne et du Barça en 2019, le milieu offensif de 18 ans voit son aventure parisienne prendre fin. Décisif avec la réserve du PSG en Youth League (3 buts et 6 passes décisives en 6 matchs), le rendement et le temps de jeu ne sont pas les mêmes avec l’effectif de Mauricio Pochettino. Cette saison, le jeune néerlandais compte 5 apparitions avec les professionnels et seulement 2 titularisations en Coupe de France. N’ayant pas eu l’occasion de montrer son potentiel, Xavi Simons est sur le départ et son agent Mino Raiola a déjà établi des contacts avec son ancien club, le FC Barcelone. Mais celui qui est toujours considéré comme une pépite parisienne, ne ferait pas parties des cibles catalanes pour le prochain mercato. La faute à un certain Lionel Messi.

Xavi Simons, un joueur qui régresse d’après Léo Messi

D'après El Nacional, Messi aurait déconseillé à Xavi de recruter Xavi Simons.



La raison : l'Argentin estimerait que Simons n'a pas progressé d'un iota, aussi bien sportivement qu'humainement, depuis son départ qu'il a quitté le club.

C’est en effet ce qu’il se dit dans la presse en Catalogne. D’après les informations d’El Nacional, la légende du club a conseillé à son ancien coéquipier, Xavi, de ne pas recruter son jeune coéquipier parisien. C’est à l’occasion du dîner d’anniversaire de Xavi avec d’anciens coéquipiers à Barcelone fin janvier, période de trêve internationale, que le septuple Ballon d’Or aurait parlé à l’entraîneur du Barça, en poste depuis novembre. Selon le journal espagnol, Lionel Messi a révélé que « Xavi Simons est le même joueur qu’à son départ du Barça. Il pense qu'il est meilleur qu'il ne l'est vraiment. Le Néerlandais a de la qualité, mais il est encore loin d'être une star. Ce manque d'humilité l'a conduit en son temps à faire l'erreur de quitter le Barça et c'est la même chose qui lui fait aujourd'hui des ravages au PSG. » Alors que le Paris Saint-Germain souhaite un prêt, ce n’est pas le cas de Xavi Simons qui souhaite s’imposer et toucher un salaire annuel supérieur à ses 516 000 euros actuels. L’avenir de Xavi Simons ne se situerait pas au Barça malgré le fait que Xavi ait rappelé, cet hiver, des anciens de la Masia comme Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré.