Lionel Messi de retour au Barça, alerte au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques jours après avoir clairement fait savoir que le retour de Lionel Messi était impossible à envisager, le président du FC Barcelone a rectifié ses propos, ouvrant la porte à la star argentine du Paris Saint-Germain.

Les résultats sportifs du FC Barcelone ayant retrouvé un peu d’éclat, Joan Laporta est désormais plus présent dans les médias, le patron du club catalan se réjouissant de voir que le retour de Xavi, qu’il avait initié, était désormais gagnant que ce soit en Liga ou en Europa League. Face à la presse, le président des Blaugrana n’échappe jamais à une question sur le possible retour de Lionel Messi au Camp Nou, les larmes de la Pulga lors de l’annonce de son départ étant restées dans toutes les mémoires. Et comme en plus les sifflets du Parc des Princes à destination de la star argentine lors du récent PSG-Bordeaux ont été entendus jusqu’à Barcelone, la machine s’est emballée. Il y a quelques jours, Joan Laporta avait mis un stop brutal à cette hypothèse d’un retour de Lionel Messi. « Je n'ai reçu aucun message de Lionel Messi ou de son entourage concernant son désir de revenir. La vérité est que pour le moment nous ne l'envisageons pas (...) Il mérite le respect en tant que joueur et en tant que personne et dans l'état d'esprit, c'est un gagnant, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas envisagé », avait indiqué le dirigeant barcelonais.

Lionel Messi à Barcelone, il n'est plus interdit d'y croire

Messi vs. Lewandowski at the World Cup 🔥 pic.twitter.com/o1w1sv33XQ — B/R Football (@brfootball) April 1, 2022

Cependant, ce samedi, gros revirement de position puisqu’à l’antenne de RTVE, Joan Laporta est revenu sur cette déclaration, et a reconnu que Lionel Messi était toujours le bienvenu au Barça. « Les portes de Barcelone seront toujours ouvertes pour Leo Messi. S’il veut me parler d’un retour au Barça, je serais ravi », a lancé le dirigeant catalan, qui connaît suffisamment le football pour savoir que ses propos vont forcément relancer toutes les rumeurs sur l'avenir du septuple Ballon d'Or au Paris Saint-Germain. Cependant, le FC Barcelone se heurte à la réalité de ce dossier, à savoir que l'été dernier Lionel Messi a signé un contrat de deux ans avec le club français, et que l'entourage du joueur a déjà fait savoir que malgré les quolibets tombés des tribunes du Parc des Princes, la Pulga voulait réussir son challenge parisien et surtout préparer sereinement le Mondial au Qatar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Du côté du PSG, l'avenir de Lionel Messi va dépendre de la politique sportive décidée par Nasser A-Khelaifi au moment même où la gestion du club de la capitale pourrait radicalement changer si Mauricio Pochettino et Leonardo sont débarqués en fin de saison. Depuis le fiasco contre le Real Madrid en Ligue des champions, et l'accueil brutal des Ultras avec Neymar et Messi, il se chuchote que les deux stars parisiennes pourraient être courtoisement poussées vers la sortie, même si le joueur argentin est tout de même moins contesté que son coéquipier brésilien. Du côté de Barcelone, on reste attentif à cette situation, Xavi ayant lui aussi laissé la porte ouverte à un retour de son ancien coéquipier.