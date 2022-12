Lionel Messi champion du monde, il est officiellement le GOAT

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a tout juste une semaine, Lionel Messi brisait les rêves de la France en remportant sa première Coupe du monde avec l’Argentine. La Pulga est désormais une légende.

Auteur d’un doublé en finale contre l’Equipe de France (3-3), Lionel Messi a largement contribué au titre de champion du monde de l’Argentine. Élu meilleur joueur du Mondial au Qatar, le n°30 du Paris Saint-Germain est désormais pour de nombreux observateurs le meilleur joueur de tous les temps après avoir remporté le titre suprême, celui qui manquait à son palmarès XXL. Interrogé à ce sujet par le journal Marca, son ancien coéquipier du FC Barcelone, Andrés Iniesta, a chanté les louanges de Lionel Messi. Le champion du monde 2014 avec l’Espagne estime de toute évidence que le meneur de jeu argentin est le meilleur joueur de l’histoire, ce qui était déjà le cas à ses yeux avec la victoire de l’Albiceleste à la Coupe du monde. Mais pour Andrés Iniesta, cela ne fait désormais plus aucun doute désormais.

Andrés Iniesta chante les louanges de Lionel Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Pour moi, il n'était pas nécessaire que Lionel Messi remporte la Coupe du monde pour le considérer comme le meilleur. Avec ou sans Coupe du monde, c'est le meilleur. Et je pense que les personnes qui ne le considéraient pas comme le meilleur avant qu’il gagne la Coupe du Monde continueront à trouver une excuse pour s'en tenir à leur idée. Mais, en tout cas, je pense que le titre a été pleinement mérité non seulement pour lui mais pour toute l'Argentine. En raison de la façon dont ils ont joué. L’Argentine a commencé en perdant son premier match, Messi a enduré cette pression. Pour moi, il est un champion mérité » a analysé Andrés Iniesta, ravi de voir son ami de toujours Lionel Messi sur le toit du monde. En France, on aurait préféré ne jamais voir les images du meneur de jeu du PSG avec la Coupe du monde dans les bras. Mais force est maintenant de reconnaitre qu’il s’agit de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football… voire du meilleur.