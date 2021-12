Lionel Messi c'est le nouveau Pascal Nouma du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi a déçu depuis son arrivée au PSG. Ayant un rendement bien inférieur à ses références barcelonaises, l'Argentin peut clairement mieux faire avec Paris. Nabil Djellit lui n'est pas indulgent et parle de la Pulga comme du flop du mercato.

Personne n'est intouchable face aux critiques, pas même un Ballon d'Or lauréat à sept reprises du trophée. Lionel Messi est peut être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps par de nombreux observateurs mais l'Argentin n'est pour l'heure ni le meilleur joueur du championnat ni même celui du PSG. Dans l'ombre d'un Kylian Mbappé étincelant, la Pulga affiche des statistiques faméliques avec un seul but inscrit en Ligue 1. Son principal record en France, son grand nombre de montants touchés, six, qui en fait le deuxième dans le domaine dans les cinq grands championnats. Toutefois, ses prestations étaient plus abouties et bien meilleures ces dernières semaines avec une plus grande présence dans le jeu. Pas assez au goût de Nabil Djellit cependant.

Messi, pire recrue parisienne de l'été selon Djellit

Le journaliste de l'Equipe est fortement déçu par le niveau de Messi au PSG. S'attendant à retrouver un joueur similaire à celui qui martyrisait les défenses de Liga, Djellit a bien déchanté et l'a fait savoir dans l'Equipe du soir avec une comparaison peu flatteuse au sujet de l'Argentin. « Si on m’avait dit que Lionel Messi allait débarquer en Ligue 1. Ce que je constate lors de cette première partie de saison, Lionel Messi, je dis bien Lionel Messi n’a mis qu’un seul but, pour moi c’est de la science-fiction. Mais c’est la réalité malheureusement. Il est plus sur les bases de battre le record de poteaux de Pascal Nouma avec Strasbourg qu’autre chose. Il manque de réussite. Ce n’est pas le joueur que l’on connaît, ce n’est pas un joueur qui ressemble à un joueur septuple Ballon d’Or. Il est méconnaissable. Il y a ce qui est de la faute du PSG mais il y a aussi ce qu’il fait lui qui est loin de ce que l’on peut espérer. On parle de Lionel Messi ! », s'est-il emporté. Une certaine exagération qui reflète quand même les interrogations que suscitent Messi depuis son arrivée au PSG. Seule la Ligue des Champions au mois de février pourra véritablement donner une réponse à ces questions.