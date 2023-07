12 joueurs à virer, la mission impossible du PSG

Dans : PSG.

Le PSG a déjà officialisé la signature de trois joueurs depuis que Luis Enrique est devenu l'entraîneur des champions de France. Trois autres renforts devraient être officialisés dans les prochains jours. Désormais, il faut faire de la place dans le vestiaire.

L’attente a été longue du côté du Paris Saint-Germain avant de pouvoir enfin révéler que Luis Enrique remplaçait Christophe Galtier. Et durant tout ce temps, la cellule de recrutement a déjà frappé en faisant signer six joueurs dont trois sont déjà officiellement dans l’effectif de l’entraîneur espagnol. Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar ont signé un contrat avec le PSG, tandis que Lucas Hernandez, devrait être le prochain à être annoncé. Cependant, si le vestiaire du nouveau centre d’entraînement à Poissy est immense, Luis Enrique n’a pas l’intention de gérer un effectif démesuré. Tout en gérant les signatures, Luis Campos va devoir dorénavant faire du vide, et à en croire L’Equipe, il y a 12 joueurs pour qui les champions de France étudieront toutes les offres durant ce mercato.

Le grand ménage d'été au PSG

Prêts, transferts, toutes les voies possibles vont être étudiées pour ces 12 joueurs sur qui le club ne compte pas vraiment, à savoir Keylor Navas, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, El Chadaille Bitshiabu, Julian Draxler, Colin Dagba, Leandro Paredes, Hugo Ekitike, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo et Timothée Pembélé. Chaque cas étant particulier, Luis Campos ne dormira pas beaucoup jusqu'au 31 août, puisque cette fois le conseiller sportif que le PSG partage avec le Celta Vigo ne pourra pas compter sur Antero Henrique. Ce dernier, qui gérait les départs lors du mercato 2022 a quitté le Paris Saint-Germain. Si le dossier Kylian Mbappé est géré personnellement par Nasser Al-Khelaifi, Campos doit aussi s'activer pour faire venir Bernardo Silva et un grand attaquant. Autrement dit, sur cette liste de 12 joueurs appelés à quitter le PSG, il ne serait pas étonnant qu'ils soient encore pas mal à être là le 1er septembre. Luis Enrique va devoir s'y faire, il est arrivé dans un club très spécial.