Les sifflets tombent, le Parc lâche Kolo-Muani

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La lassitude des supporters du PSG envers Randal Kolo Muani commence à être de plus en plus perceptible. C'était le cas ce dimanche soir face à Brest malgré un but de l'ancien nantais.

S’il était souvent critiqué sur les réseaux sociaux pour son niveau de jeu décevant et ses qualités techniques limitées, cela ne s’était pas concrétisé jusqu’à présent. Mais ce dimanche, malgré le fait que le PSG mène au score face à Brest et qu'il ait marqué le second but juste avant la pause, la performance de l’ancien nantais n’a pas donné satisfaction. Ses premiers ballons ont été perdus, et cela s’est enchainé dans une période où il n’a jamais réussi à faire de différence. Il a toutefois réussi à pousser le ballon au fond juste avant la pause, pour inscrire le deuxième but du match.

Avant cela, son avant-dernier ballon manqué a provoqué les sifflets du Parc des Princes à l’encontre de son propre joueur, ce qui est tout de même rare ces dernières années, même si Neymar et Lionel Messi ont pu y avoir droit. Et Kolo Muani n’a pas forcément été aidé, Warren Zaire-Emery n’étant pas vraiment un spécialiste du poste d’arrière droit derrière lui. Il n’empêche, Luis Enrique va tout de même devoir sérieusement se pencher sur le niveau de jeu de sa recrue la plus chère de l’été dernier, qui ne parvient pas à convaincre pour le moment. Même si l'entraineur espagnol doit espérer que ce but inscrit du bout du pied le libère enfin.