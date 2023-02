Les recrues snobées par les stars, malaise au PSG

Dans : PSG.

Malgré un mercato estival prometteur, le PSG n'a pas réussi à tirer le meilleur potentiel de ses nouvelles recrues. Certains joueurs semblent perdus à Paris alors que le club de la capitale est dans une période charnière de sa saison.

Vitinha, Renato Sanches, Ekitike, Soler, Fabian Ruiz et Mukiele sont arrivés lors du dernier mercato estival au PSG. Paris qui a souvent connu des malaises dans son milieu de terrain a ciblé ce secteur de jeu à renforcer. Quatre milieux sont arrivés et pourtant, aucun ne semble réellement avoir réussi à s'imposer. Si Vitinha a réalisé trois bons mois au PSG, depuis la fin de la trêve internationale, le Portugais affiche un niveau décevant et a même été réprimandé par Neymar ou encore par Lionel Messi selon les informations de L'Équipe. Hormis Nordi Mukiele qui est une bonne doublure pour Achraf Hakimi, les autres recrues sont noyées dans un océan de stars avec une immense pression.

Les recrues toujours pas au rendez-vous

Alors que le PSG est en ballottage défavorable en Ligue des Champions après sa défaite au match aller contre le Bayern Munich, le club de la capitale ne peut toujours pas compter sur ses recrues. Patrons à Naples et à Valence, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont méconnaissables au PSG. Renato Sanches enchaîne les pépins physiques et Hugo Ekitike donne l'impression de ne pas être assez armé pour évoluer dans un club aussi ambitieux que Paris. Si Luis Campos a été encouragé pour son travail effectué lors du mercato, aujourd'hui le constat est bien différent. À tel point qu'une partie du noyau dur du vestiaire parisien ne comprend pas le recrutement de certains joueurs.

Des recrues laissées pour compte

Et c'est réciproque, puisque selon le média spécialisé Goal, les joueurs arrivés dans le vestiaire, malgré les facilités de langage avec les joueurs méditerranéens, ont eux aussi eu le sentiment de ne pas être les bienvenus dans l'effectif à leur arrivée. D'autres estiment ne pas être souvent servis, y compris quand ils s'estiment mieux placés, comme Hugo Ekitike a pu le constater cette saison. Éliminé de la Coupe de France, le PSG doit absolument inverser la tendance en C1 et distancer l'OM en Ligue 1 pour sauver sa saison. Paris attend le réveil de ses recrues.