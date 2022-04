PSG : Leonardo viré au profit du roi du mercato ?

Dans : PSG.

La fin de la saison approche et la révolution pourrait concerner tous les étages du PSG y compris celui de la direction sportive, où Leonardo est menacé.

Leonardo ne fait plus l’unanimité au Paris Saint-Germain, où ses choix ainsi que son attitude sont de plus en plus critiqués. Il se murmure par exemple que Zinedine Zidane ne souhaite pas débarquer au PSG avec Leonardo au-dessus de lui ou encore que Kylian Mbappé ne serait pas ultra-favorable à une prolongation de contrat au Paris SG dans le cas où le Brésilien serait toujours directeur sportif. Autant dire que cela chauffe pour Leonardo dans la capitale française et qu’un départ lors de la prochaine intersaison n’est pas à exclure. Selon les informations obtenues par Todo Fichajes, le profil d’un directeur sportif espagnol plait beaucoup à l’état-major du PSG pour compenser le probable départ de Leonardo. Et c’est Monchi, l’actuel directeur sportif du FC Séville, qui a les faveurs de Nasser Al-Khelaïfi et des haut-dirigeants qataris du PSG.

Monchi successeur de Leonardo au PSG ?

Le média dévoile que ce n’est pas la première fois que le Qatar s’intéresse à Monchi dans la mesure où l’actuel directeur sportif du FC Séville avait déjà été approché par le Paris Saint-Germain en 2016. A cette époque, l’opération ne s’était finalement pas concrétisée entre les deux parties. Par la suite, Monchi avait tenté une aventure loin de son cocon andalou en rejoignant l’AS Roma. Mais l’aventure n’avait pas été très concluante, ce qui avait poussé le directeur sportif espagnol à revenir au FC Séville. Tentera-t-il une nouvelle fois un départ loin de son club de cœur en rejoignant les rangs du Paris Saint-Germain ? Ce serait la première fois que Monchi, décrit en Europe comme le meilleur dénicheur de talents, posséderait un tel budget sur le marché des transferts. De toute évidence, l’éventualité de voir Monchi au PSG est de nature à emballer les supporters parisiens. Mais pour l’heure, il ne s’agit que d’une piste parmi tant d’autres pour le club francilien, dont les dirigeants n’ont pas encore entamé de démarches pour recruter le patron du FC Séville.