Leny Yoro c'est de la bombe, le PSG est largué

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 18 ans, Leny Yoro est en train de s’imposer comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs d’Europe. Ses performances ont tapé dans l’œil du PSG… mais pas uniquement.

Titulaire à Lille et en Equipe de France Espoirs, Leny Yoro est sans conteste l’un des défenseurs centraux les plus suivis d’Europe. Rapide, puissant, très à l’aise techniquement et déjà mature malgré ses 18 ans printemps, Leny Yoro risque bien d’être l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. Sous contrat avec Lille jusqu’en 2025, le jeune défenseur central français est déjà à un tournant de sa carrière. Cet été, il aura le choix de prolonger en faveur des Dogues ou de partir alors que le LOSC ne voudra pas prendre le risque de le conserver dans sa dernière année de contrat sans avoir réussi à le prolonger.

Impressionnante l’évolution de Yoro. Sur les débuts, on voyait le potentiel mais plein de boulettes très visibles auraient pu le tuer. Faut un sacré taff du coach pour continuer à lui donner confiance et le faire progresser. — Sofiane (@___Sofiane) December 17, 2023

Cette situation attire la convoitise de nombreux clubs européens dont le Paris Saint-Germain, où le coordinateur sportif Luis Campos est friand de ce genre de crack et rêve de l’attirer dans ses filets. Pour y parvenir, il faudra toutefois mettre à terre une concurrence démentielle principalement venue de Premier League. A en croire les informations du 10 Sport, trois géants anglais ont passé la seconde dans le dossier Leny Yoro avec l’objectif de rafler la mise.

La Premier League fond sur Leny Yoro

Il s’agit de Manchester United, Manchester City et Liverpool, trois clubs qui sont entrés en discussions « de plus en plus concrètes » avec le joueur ainsi qu’avec les dirigeants de Lille au cours des dernières semaines. Une accélération des discussions qui risque d’être fatale au Paris Saint-Germain, pas aussi avancé que les clubs anglais sur ce dossier. A l’heure où le club de la capitale serait proche de s’offrir Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros, Leny Yoro pourrait lui filer sous le nez du club parisien. Au grand dam des supporters du PSG, qui voyaient déjà le défenseur du LOSC enfiler la tunique bleue et rouge la saison prochaine.