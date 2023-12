Mercato ‍: Leny Yoro au PSG, le Qatar va ramer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Excellent face au PSG dimanche, Leny Yoro crève l’écran depuis le début de la saison au LOSC. En toute logique, le défenseur de 18 ans est très courtisé dans l’optique du prochain mercato estival.

Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs très intéressés par la perspective de recruter Leny Yoro dans les semaines ou les mois à venir. En effet, le défenseur central du LOSC a tapé dans l’œil de Luis Campos, qui rêve d’en faire l’une de ses prochaines recrues dans la capitale française. Dans un monde idéal, le PSG aimerait d’ailleurs recruter un défenseur central dès le mercato hivernal afin d’amener un peu de concurrence à Marquinhos, Milan Skriniar et Danilo Pereira.

Une offensive pour Leny Yoro est-elle envisageable dès le mois de janvier ? A en croire les informations de RMC, un départ de la pépite du LOSC cet hiver est peu probable. En effet, la radio nous informe que Paulo Fonseca n’a pas l’intention de laisser filer l’un de ses meilleurs joueurs en cours de saison. Une volonté partagée par Olivier Létang, qui souhaite prolonger et revaloriser le contrat de l’international espoirs français. De plus, le Paris Saint-Germain risque de se heurter à la féroce concurrence des cadors européens dans ce dossier.

Et pour cause, outre le club de la capitale, le Real Madrid et le Bayern Munich sont également attentifs à la situation de Leny Yoro. A l’instar du PSG, les deux géants du football européen sont à l’affût et avaient pris des renseignements sur la situation du défenseur lillois dès l’été dernier. Autant dire qu’un départ vers le Paris Saint-Germain n’est pas à l’ordre du jour pour le défenseur sous contrat chez les Dogues jusqu’en juin 2025. « Ce n’est pas normal d’avoir un joueur de 18 ans comme Leny, avec cette maturité et les qualités techniques qu’il a. Pour moi, ce sera l’un des meilleurs défenseurs centraux en France et en Europe probablement » a récemment confié Paulo Fonseca, totalement sous le charme de son joueur, qui risque d’affoler le marché des transferts en Europe lors des mois à venir.