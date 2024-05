Un crack à 65 ME pour oublier Mbappé, le PSG s'active

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à vivre une intersaison très chargée. Le club de la capitale veut notamment recruter un nouvel avant-centre capable d'empiler les buts et faire oublier Kylian Mbappé.

A Paris, la saison est sur le point de s'achever. Il reste encore un titre à aller chercher en Coupe de France face à l'OL le 25 mai prochain à Lille. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'exercice en cours a déjà été riche en émotions. Luis Enrique a encore pas mal d'ambitions avec son projet et souhaitera recruter du lourd l'été prochain lors du marché des transferts. Parmi les demandes de l'entraineur espagnol : un nouvel attaquant. Il faut dire qu'avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est toute une ligne offensive qui se retrouvera orpheline d'une quarantaine de buts par saison. La direction francilienne multiplie les pistes. Si celle menant à Victor Osimhen semble la plus avancée, le PSG regarde aussi en Bundesliga du côté de Leipzig.

Le PSG a une nouvelle idée XXL au mercato

Selon les informations de Nicolo Schira, le PSG fait partie des clubs intéressés par un transfert de Benjamin Sesko. Le Slovène de 20 ans réalise une très belle saison avec Leipzig, avec notamment 17 buts marqués en 41 matchs disputés toutes compétitions confondues. Joueur très efficace devant le but et imposant (1,95cm), il pourrait être l'attaquant physique parfait pour un club comme le PSG, qui manque cruellement d'impact sur les coups de pied arrêtés (aussi bien défensifs qu'offensifs). Pour le déloger, la direction allemande demande au moins 65 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Outre le club de la capitale, Chelsea lorgne aussi sur Benjamin Sesko, véritable révélation de la saison en Bundesliga. Les Blues sont en quête d'un buteur fiable et auront de quoi rivaliser avec les montants proposés par le PSG au mercato.