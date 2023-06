Leandro Paredes s'en va, fin de l'ère argentine au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Prêté cette saison à la Juventus de Turin, sans grand succès, Leandro Paredes est de retour au PSG. L'Argentin n'entre plus dans les plans du club de la capitale et se rapproche d'un départ définitif quelques semaines après celui de son compatriote Lionel Messi.

S'il a récemment clamé sa joie de retrouver le PSG et d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique, avant même l'officialisation de l'arrivée du technicien espagnol par les dirigeants parisiens, Leandro Paredes risque de ne pas travailler avec le successeur de Christophe Galter. Le milieu de terrain, prêté à la Juventus pour l'exercice 2022/2023, n'a pas convaincu les dirigeants italiens de le conserver. Si l'Argentin a été champion du monde avec l'Albiceleste au Qatar, il a perdu sa place de titulaire en club et a traversé une période sportive assez délicate. Le PSG ne souhaite pas lui offrir un rôle important et son départ est ouvertement demandé par le club de la capitale. Paredes a néanmoins déjà trouvé une porte de sortie intéressante.

Le PSG vire Leandro Paredes , Galatasaray le récupère

Selon les informations du média sportif Fanatik, l'ancien joueur du Zénit Saint-Pétersbourg est proche de rejoindre Galatasaray. Le quotidien turc explique que les Stambouliotes ont trouvé un accord avec les représentants de Leandro Paredes pour un contrat de 4 ans avec un salaire de 2,5 millions d'euros par saison. Une offre alléchante, acceptée par le milieu argentin. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, le joueur de 28 ans est évalué à 12 millions d'euros par le site Transfermarkt. Acheté 47 millions d'euros en 2019, le champion du monde ne va pas rapporter autant d'argent à Paris pour son probable départ cet été. Malgré quelques fulgurances, le joueur formé à Boca Juniors n'a jamais concrétisé tous les espoirs placés en lui. Mais, en lui trouvant un club susceptible de payer un transfert et d'assumer son salaire, le Paris Saint-Germain se retire déjà une belle épine du pied.