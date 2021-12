Le Qatar s'offre le PSG pendant 5 jours

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Suspendu un an à cause de la crise sanitaire, le Qatar Winter Tour aura bien lieu en 2022. Le PSG pourra passer quelques jours au Qatar pendant le mois de janvier, entre deux matches de Ligue 1, avec une programmation déjà établie.

Le PSG aime souvent, en janvier, troquer la fraicheur parisienne pour la chaleur douce du Golfe. Le club de la capitale vient traditionnellement chaque année au Qatar, le pays de son propriétaire, pour réaliser une petite tournée de quelques jours à la valeur plus marketing que sportive. Le Qatar Winter Tour a toujours eu lieu en début d'année, chaque année à l'exception de 2021. La saison passée, en effet, avec la crise sanitaire et le chamboulement des calendriers, les Parisiens étaient restés en France. 17 journées avaient seulement été disputées en Ligue 1 avant la trêve et le Trophée des Champions se jouait début janvier à Lens entre le PSG et l'OM. Cette année tout va bien, Paris profitera du Qatar et inversement.

Huit jours disponibles pour voir Qataris et Saoudiens

Le PSG bénéficie d'un calendrier favorable pour réaliser une tournée la plus complète possible. La LFP a programmé son match de la 21e journée face à Brest le samedi 15 janvier à 21h. Celui de la 22e journée, toujours à domicile, sera face à Reims le dimanche suivant à 20h45. Huit jours séparent donc les deux rencontres, offrant une certaine largesse temporelle aux Parisiens. Ainsi, le groupe parisien sera au Qatar du dimanche 16 au jeudi 20 janvier soit cinq jours de stage dans les magnifiques installations de Doha. Toutefois, petite nouveauté pour les Parisiens qui iront en Arabie Saoudite pour un match amical. Ils défieront une équipe mixte entraînée sans doute par Arsène Wenger composée des effectifs d'Al-Hilal, le club de Leonardo Jardim et Bafetimbi Gomis qui a remporté la Ligue des Champions asiatique, et d'Al-Nassr. Ce voyage rechargera peut être les batteries des Parisiens qui reviendront ensuite en France pour retrouver le quotidien de la Ligue 1 et affronter en février le Real Madrid en Ligue des Champions.