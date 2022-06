Le Qatar prend une décision radicale pour le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'été 2022 pose les bases d'un tout nouveau PSG, onze ans après l'arrivée de QSI. Nouveau directeur sportif, nouvel entraîneur et surtout une nouvelle mentalité en interne pour enfin atteindre le sommet de l'Europe.

Et si le club de la ville lumière était un peu moins brillant pour être plus efficace ? Depuis l'arrivée du Qatar aux manettes, le PSG a souvent montré l'étendue de sa puissance financière pour attirer les plus grandes stars du football. C'était notamment le cas ces dernières années avec Neymar et Lionel Messi, recrutés au FC Barcelone. Néanmoins, cela n'a pas permis au club parisien de remporter la Ligue des champions. Pire, le dernier exercice laisse un goût amer aux dirigeants parisiens avec un jeu et un engagement décevant de la part de leurs joueurs. Les échecs connus lors des 12 derniers mois obligent le PSG à réagir et changer en profondeur sa politique sportive.

Une équipe 100% parisienne à l'avenir

Cela ne s'est pas fait attendre. Luis Campos est arrivé en tant que directeur sportif pour remplacer Leonardo. Mauricio Pochettino va laisser sa place d'entraîneur à Christophe Galtier. Le PSG ne veut plus des noms, seulement les bonnes personnes pour les postes à pourvoir. Nasser Al-Khelaifi compte en faire de même pour les joueurs comme il l'a expliqué au journal Le Parisien. « Il faut redevenir humbles. [...] Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté », a t-il clamé visant une star comme Neymar. Le président a confirmé vouloir arrêter les mercatos clinquants, quitte à sacrifier les stars au détriment du vivier francilien.

"On va avoir le meilleur centre d'entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n'avoir que des joueurs parisiens au PSG."



« On est là pour longtemps. On va avoir le meilleur centre d’entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Il y a tellement de talents dans notre région. Les meilleurs joueurs de notre région méritent de jouer pour le PSG. Cela prendra du temps, mais c’est un objectif. C’est un grand changement… Avant, vous rêviez de former le futur Messi. Finalement, vous avez recruté le vrai Messi. Et aujourd’hui vous voulez, à terme, une équipe 100 % parisien. Il y a onze ans j’ai dit que je voulais former le futur Messi, aujourd’hui je dis qu’on veut former le futur Mbappé, qui viendrait lui aussi de Paris ! Ce n’est pas facile, mais on a tout pour y arriver », a t-il indiqué. Et cela est loin d'être une mauvaise stratégie, au vu des très bons éléments formés au PSG qui ont explosé ailleurs comme Christopher Nkunku ou Kingsley Coman.