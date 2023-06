Le Qatar est dingue ça scandalise Ginola

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que le PSG est en train de chercher son futur entraîneur, David Ginola, ancienne légende du club de la capitale, n'est pas du tout satisfait par le travail mené par la direction parisienne.

S'il est toujours officiellement l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier devrait très bientôt être remercié par sa direction. Paris recherche activement le successeur du technicien français et visiblement, le choix semble être Julian Nagelsmann. L'ancien entraîneur du Bayern Munich qui a notamment éliminé le PSG de la Ligue des Champions cette saison ne fait néanmoins pas l'unanimité chez les supporters parisiens, septiques concernant sa capacité à gérer un vestiaire de stars. Pour David Ginola, le problème est ailleurs et il vient surtout de la direction. L'ancien joueur du PSG n'apprécie pas les méthodes parisiennes pour construire un projet sur le long terme. Sur le plateau du Canal+, El Magnifico s'en est pris vivement à la stratégie du PSG.

David Ginola réclame du changement à Paris

Quand on demande à David Ginola ce qu'il pense de Nagelsmann au PSG 🗣️ pic.twitter.com/Q0dxw6vZwz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 10, 2023

« Nagelsmann ? Je m’en fous parce que le problème n’est pas là. Au PSG, le problème n’est pas d’avoir chaque année de nouveaux entraîneurs et de nouveaux espoirs. Pour moi, l’entraîneur n’est pas le problème. C’est l’idéologie que l’on se fait d’un club de football. C’est comment on va approcher l’idée de club de la capitale. À ce moment-là, quand on a façonné quelque chose, c’est là qu’on va prendre quelqu’un qu’on pense de meilleur pour ce rôle-là. Nagelsmann, pourquoi pas ? Mais que s’il est au PSG pendant 3 ou 4 ans. S’il est là qu’une saison, et qu’on le remercie après une année et une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce n’est pas comme ça que l’on construit un club » a confié un David Ginola de plus en plus remonté contre les décisions du Qatar. D'autant plus qu'au même moment, Manchester City, qui a également croulé sous l'or de ses propriétaires, a gagné la Ligue des champions. De quoi enfoncer le couteau un peu plus dans la plaie pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui attendent mieux de leur club depuis des années.