Droits TV ‍: Un match de Ligue 1 pour 0 euro, Amazon fait banco

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Grand perdant annoncé des droits TV, Amazon n'a pas dit son dernier et tente le coup pour un match, qui ne provoquera aucun surcoût pour les abonnés. Les droits ne sont pas attribués alors que le championnat se termine.

Le championnat de France se termine ce dimanche, et pour la première fois depuis les années 1980 et le début de retransmission des matchs de Ligue 1 sous contrat, les droits pour la saison prochaine ne sont pas attribués à ce moment clé. La bataille fait rage alors qu'un accord entre la LFP et BeIN Sports semble proche pour 700 millions d’euros. Mais Canal+, distributeur de la chaine qatarie, bloque tout pour le moment. En raison d’un désaccord financier, mais aussi de ses relations très froides avec la Ligue depuis l’épisode Médiapro. Résultat, des efforts sont à faire et comme révélé ce week-end par RMC, Amazon n’a pas dit son dernier mot.

Le Pass Ligue 1 prend fin

🤩 Le programme de la DERNIÈRE journée de @Ligue1UberEats sur Prime ! pic.twitter.com/44RovfAEwT — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 19, 2024

Sans pouvoir ou vouloir conserver la majorité des matchs du championnat comme ces dernières années, le géant américain a toujours une offre en cours pour récupérer la rencontre du vendredi soir. Un montant non négligeable est même évoqué avec 80 à 100 millions d’euros pour garder ainsi un peu de football français dans son offre. Mais la grande nouveauté serait que, même si Prime Vidéo parvenait à récupérer un match, il ne serait plus question de l’intégrer au Pass Ligue 1, qui perdait alors son sens et son utilité et disparaitrait. Plus question de rajouter au pot pour les abonnés à Amazon Prime, et le match supplémentaire serait donc intégré à l’abonnement de base. Une belle économie pour les suiveurs du football, même si ceux qui veulent avoir cette chaine doivent tout de même contracter un abonnement à Prime, qui coûte 70 euros à l’année.

Une preuve que le géant de la distribution souhaite profiter du football pour fidéliser ses clients, et pas forcément engranger des revenus supplémentaires. Car même si les audiences de ces dernières saisons n’ont jamais été dévoilées sur la plateforme de streaming, Amazon aurait perdu plus de 100 millions d’euros par saison sur les deux premières années de son contrat. Et il n’y a pas eu d’améliorations spectaculaires des abonnements par la suite.