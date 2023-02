Le PSV et son sale coup au PSG, ce n'est pas si simple !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son départ du PSG l'été dernier, Xavi Simons revit du côté du PSG Eindhoven. Le milieu de terrain néerlandais pourrait néanmoins revenir dans la capitale.

L'été dernier, le PSG faisait le choix surprenant de laisser partir Xavi Simons. Un départ libre qui en avait agacé plus d'un dans la capitale. Mais avant de lâcher le Néerlandais, les champions de France avaient inclus dans le nouveau contrat de Simons, une clause de rachat évaluée à 12 millions d'euros. Un prix abordable pour le Paris Saint-Germain, qui avait anticipé que l'ancien du Barça explose en Eredivisie. Et cette saison, Xavi Simons profite pleinement de son nouveau statut avec ses 12 buts et 5 passes décisives. Conscient du risque de perdre le joueur de 19 ans, le PSV souhaite désormais faire sauter la clause pour un retour abordable au PSG. Mais le club batave aura du mal à le faire malgré sa volonté de faire signer un nouveau contrat à Xavi Simons pour effacer sa clause PSG.

Le PSV bloqué pour Simons ?

Que le PSV cherche à conserver Xavi Simons en le prolongeant c'est compréhensible, mais par contre essayer de casser la clause de rachat du club formateur pour un joueur qu'ils ont eu gratuit, c'est pas très classe. — Légende du PSG ➐ (@PSGofLegend) February 8, 2023

Lors de quelques mots échangés avec Culture PSG, Thierry Granturco, avocat en droits du sport et expert du mercato marché des transferts, a en effet indiqué que le PSV aura du mal à avoir gain de cause dans ce dossier. « A priori, cela n'est pas possible pour le PSV. Le deal a fait l’objet d’un écrit. Sans connaître l’accord précis, c’est compliqué. Mais si l’on se réfère simplement aux règles de la FIFA, la réponse est non, sauf s’il y a eu une finesse dans l’acte que nous ne connaissons pas. Selon toute vraisemblance, le prix est déjà fixé. Il n’y a plus d’enjeu économique, il a déjà été réglé. Si le joueur a envie de revenir au PSG, il refusera de prolonger ou préservera cette clause à l'avantage de Paris dans son prochain contrat. Ce sont des clauses qui fonctionnent relativement bien », a notamment indiqué l'homme de droit, qui pense que dans ce dossier, c'est bien Xavi Simons qui aura le dernier mot. Le PSG sera très attentif à la fin de saison de son ancien crack, quitte à lui proposer un nouveau statut dès la saison prochaine. Affaire à suivre.