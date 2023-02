Le PSG victime d'une gastro, menace sur Monaco-Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Comme si les forfaits de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Marco Verratti ne suffisaient pas, plusieurs joueurs du PSG seraient malades ce samedi à quelques heures du match à Monaco.

Le Paris Saint-Germain vit une période noire et visiblement, à trois jours de la réception du Bayern Munich au Parc des Princes en Ligue des champions, cela ne s’améliore pas. Christophe Galtier a confirmé l’absence de nombreux joueurs, et non des moindres, pour le déplacement de ce samedi à Louis II pour y défier, mais l’entraîneur du PSG ne s’attendait probablement pas à ce qu’il s’est passé ce samedi. Alors que la délégation parisienne est arrivée sur la Côte d’Azur, un coup de tonnerre a éclaté. En effet, RMC annonce que le club de la capitale est impacté par un souci de santé. « Certains joueurs sont touchés par un virus intestinal. Les symptômes : vomissement, maux de ventre et fatigue. On ne connaît pas encore l'ampleur de ce virus, mais Christophe Galtier pourrait revoir ses plans et sa composition d’équipe », annonce Fabrice Hawkins. De quoi inquiéter un peu plus les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels craignaient déjà une nouvelle défaite en Ligue 1, cette fois face à l'AS Monaco, au moment où l'Olympique de Marseille et le club de la Principauté croient encore que le titre de champion de France n'est pas joué. Le PSG n'a évidemment pas communiqué sur ce problème gastrique, mais on devrait rapidement en savoir plus à l'annonce de la composition des équipes vers 16 heures.