Le PSG vendu, le Qatar humilie El Chiringuito

Le PSG a pour une fois vivement réagi aux rumeurs d'une vente du club. Le Qatar s'en prend directement à l'émission espagnole qui a lancé la rumeur.

Adepte du soft-power, c’est à dire une présence économique forte pour faire connaitre de façon positive le pays, le Qatar n’est pas du genre à réagir aux moindres allégations à son encontre, même si cela ne l’empêche pas d’en prendre bonne note. Mais quand cela va trop loin, la réaction est quand même perceptible, même si elle n’est jamais officielle. Néanmoins, l’annonce venue d’Espagne de la prochaine vente du PSG après la Coupe du monde 2022 n’est pas passée. C’est l’émission polémique espagnole El Chiringuito qui a dévoilé cette information, comme quoi l’Emir du Qatar « jetait l’éponge » devant l’incapacité de l’équipe parisienne à remporter la Ligue des Champions en plus de 10 ans. Et entre l’argent investi et le comportement des stars, l’état gazier préférait ainsi passer la main et mettre en vente le PSG.

Le Qatar sera là pour de nombreuses années

Si certains clubs en France comme l’OM ou l’ASSE sont régulièrement au centre des rumeurs pour une éventuelle vente, jamais le PSG ne voit son nom être sérieusement cité pour un départ des propriétaires. Et ce bruit venu d’Espagne a eu le don de faire réagir la direction parisienne. En effet, de nombreux informateurs se sont vus confirmer que Nasser Al-Khelaïfi comptait bien représenter QSI pour encore de longues années à la tête du Paris Saint-Germain, et qu’un départ n’avait jamais été à l’ordre du jour. Impossible bien évidemment de savoir ce qu’il en sera dans plusieurs années, mais l’heure n’est pas à l’abandon du coté du Qatar. PSG Community, Andrés Onrubia du journal AS et Tariq Panja du New York Times ont fait savoir que des sources au PSG ont totalement balayé cette possibilité de voir le club francilien être vendu dans les années à venir.

El Chiringuito, le média bon marché

Même son de cloche du côté de RMC, qui apporte même quelques précisions, avec un énorme tacle de la direction parisienne à l’encontre de l’émission El Chiringuito. « Ce sont tout simplement des fake news. Nous nions catégoriquement et complètement ces fausses nouvelles. De fausses informations venues d'un média bon marché », a balancé la direction du PSG à la radio sportive. Un tacle lapidaire qui démontre que ces rumeurs déplaisent fortement en haut lieu, alors que le PSG reste habituellement très discret sur des sujets brûlants. Mais la vente du club parisien n’est pas à l’ordre du jour, et le Qatar malgré le manque de réussite sur le plan sportif, sait aussi que son rachat du PSG lui permet de faire parler de lui quotidiennement, ce qui est le premier but recherché de l’opération.

En attendant, l’Espagne continue de s’en prendre joyeusement au PSG dès que possible. Mais cette information parue dans une émission très populaire de l’autre côté des Pyrénées tend aussi à démontrer qu’à Madrid, la sérénité n’est pas forcément aussi évidente qu’annoncée dans le dossier de l’arrivée de Kylian Mbappé, qui semble sensible aux arguments présentés par le PSG ces dernières semaines, malgré l’échec sportif de cette saison en Ligue des Champions.