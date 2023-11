Le PSG va vivre un enfer à Milan, la grosse mise en garde

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Large vainqueur de Montpellier vendredi soir (3-0), le PSG peut se projeter sereinement sur le déplacement à Milan en Ligue des Champions. Mais rien ne sera simple à San Siro pour les coéquipiers de Milan Skriniar.

Leader de son groupe de Ligue des Champions après sa victoire contre l’AC Milan au Parc des Princes il y a une semaine, le Paris Saint-Germain peut aborder avec sérénité son déplacement à San Siro ce mardi. Malgré tout, l’équipe de Luis Enrique reste sous pression car une défaite contre l’équipe italienne pourrait mettre de nouveau le PSG en difficulté dans ce groupe très homogène. Lors du match aller, il n’y avait pas eu photo tout du moins sur une large partie du match et le Paris Saint-Germain s’était logiquement imposé 3-0 au Parc des Princes. Le match retour risque d’être plus relevé selon Milan Skriniar, ancien défenseur de l’Inter Milan qui connait parfaitement l’ambiance hostile de San Siro.

Après le succès parisien contre le MHSC vendredi, le défenseur slovaque a mis ses partenaires en garde. « Retour à Milan ? Je n'y ai pas encore trop pensé parce que j'étais pleinement concentré sur le match contre Montpellier. Mais évidemment, ce sera spécial pour moi, j'ai passé six ans à Milan (à l’Inter). Je sais à quel point c'est dur de jouer dans ce stade de San Siro en tant que visiteur… » a prévenu Milan Skriniar avant de poursuivre et de mettre en garde ses coéquipiers du PSG.

Milan Skriniar met le PSG en garde

« Ce ne sera pas simple. Mais on a une équipe de qualité. Dès samedi, on va commencer à préparer ce match parce que ce sera très important de prendre les trois points à San Siro, un grand stade, beaucoup de monde. Je sais que c'est vraiment dur de jouer là-bas en tant qu'équipe visiteuse… Ce sera un match difficile, mais si on travaille comme un seul homme offensivement et défensivement, en équipe, je pense qu'on peut y parvenir » a indiqué Milan Skriniar, déjà indispensable aux yeux de Luis Enrique et qui sera de nouveau titulaire pour le choc entre le PSG et l’AC Milan ce mardi en Ligue des Champions.