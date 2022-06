Top 10 mondial, le PSG se vante de ses résultats

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En pleine croissance depuis près d’une décennie, la marque Paris Saint-Germain offre des résultats plus que satisfaisants. A tel point que le club de la capitale s’en vante dans un communiqué officiel.

Pendant que le Collectif Ultras Paris lui reproche de négliger l’aspect sportif, le Paris Saint-Germain n’a pas l’air de s’en soucier. Malgré la colère exprimée par le groupe de supporters pendant la deuxième partie de saison, le champion de France continue de savourer sa réussite en dehors des terrains. On constate en effet une évolution de la marque parisienne à travers les études de plusieurs sources.

Pour la société Brand Finance, le club de la capitale est passé d’une valorisation à 887 millions l'année dernière à 1,02 milliard d’euros. Le Paris Saint-Germain, toujours septième au classement mondial, serait le club ayant connu la plus grande croissance d’après Football Benchmark. Une réelle fierté pour le huitième de finaliste de la Ligue des Champions qui s’est vanté de ses résultats dans un communiqué. « Après une décennie record qui a vu le club s’installer dans le Top 10 des clubs européens, le Paris Saint-Germain poursuit son ascension », a souligné le club francilien.

« Devenir l’une des premières franchises au monde »

« Fier de plus de 160 millions de fans sur les réseaux sociaux, de ses sponsors majeurs à travers le monde, de ses boutiques à New York, Los Angeles, Séoul ou Tokyo, de la perspective d’un nouveau centre d’entrainement à l’horizon 2023, et de son ADN nouvelle génération porté sur l’innovation, le club continue de se structurer et poursuit son travail pour faire progresser la valeur du Paris Saint-Germain afin de devenir l’une des premières franchises de sport au monde. De manière générale, la progression de la valeur des principaux clubs de l’élite européenne est revenue aux niveaux d’avant Covid », s’est réjoui le PSG.