Le PSG va pleurer avec Mbappé, Javier Tebas rigole

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Pour le Président de la Liga, Javier Tebas, il n’y a aucun doute sur la destination future de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Ce sera le Real Madrid ou rien vu les comptes financiers des autres concurrents.

Cet été, le Real Madrid sera le protagoniste du mercato pour enrôler son bourreau de mardi dernier en Ligue des champions, Kylian Mbappé, et pourquoi pas le Norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, même si celui-ci peut très bien arriver en 2023. En fin de saison, Florentino Pérez dira au revoir à Gareth Bale, Isco et Marcelo, tous en fin de contrat. Ce dégraissage ne ramènera pas moins de 60 millions d’euros par saison pour la masse salariale. Une aubaine pour la Casa Blanca en vue de l’opération Mbappé et son salaire estimé à 50 millions d’euros annuels à Madrid. A eux deux, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont impliqués sur 67 buts en 52 matchs avec le Paris Saint-Germain et le BVB. Des chiffres hallucinants qui auront l’occasion de se reproduire au Real Madrid à coup sûr d’après Javier Tebas. « Le Real Madrid aura Mbappé et Haaland alors que les autres sont tous à moitié ruinés » a révélé dans l'émission. ESPN FC le Président de la Ligue Espagnole. Kylian Mbappé partira gratuitement cet été en cas de départ à Madrid car libre de tout contrat. Haaland, lui, possède une clause libératoire à 75 millions d'euros et est lié aux jaune et noir jusque juin 2024.

La Juventus et le Barça financièrement à la rue ?

LaLiga president Javier Tebas is convinced Real Madrid will land Kylian Mbappe and Erling Haaland this summer ✍️ pic.twitter.com/J5e9UJOcEY — ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2022

Selon les propos de Javier Tebas, le Real Madrid n’aura aucun prétendant à sa table pour les deux superstars de 23 et 21 ans. Et ces autres concurrents, ce sont la Juventus et le FC Barcelone, favorables comme le Real Madrid au projet de la SuperLeague. Si pour Mbappé, tout laisse penser que le transfert aura lieu, ce n’est pas tout à fait le cas pour Erling Haaland. La pépite norvégienne ne devrait, effectivement, pas rejoindre la Juventus qui vient de s’attacher les services de Dusan Vlahovic pour plus de 80 millions d’euros. Pas mal pour un club annoncé comme ruiné...

Toujours aussi sûr de lui, Javier Tebas n'attend en tout cas rien du FC Barcelone, qui est aussi annoncé par le patron de la Liga comme ruiné, mais qui vient néanmoins de recruter copieusement cet hiver, avec une masse salariale qui remonte directement. En tout cas, pour celui qui a eu beaucoup de mal à digérer les départs de Cristiano Ronaldo puis de Lionel Messi, il ne fait aucun doute que les stars vont revenir en championnat d'Espagne, avec notamment Kylian Mbappé et Erling Haaland au Real Madrid.