Le PSG va éliminer Madrid, il a zéro doute !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lundi dernier, l’UEFA a offert le Real Madrid comme adversaire pour le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le leader de la Liga est un morceau de choix mais Florian Gazan l’assure, tout indique que le PSG va croquer les Madrilènes.

Le mercredi 24 novembre dernier, Manchester City dominait le PSG 2-1 et scellait le destin des Parisiens pour le mois de février. Le PSG était assuré de finir deuxième de son groupe et de prendre un premier de groupe. De gros poissons comme Liverpool ou le Bayern pouvaient attendre les Parisiens comme des tirages un peu plus abordables comme la Juventus par exemple. Après un tirage au sort rocambolesque, c’est finalement le Real Madrid qui croisera la route du PSG. Le Real domine nettement la Liga possédant un petit matelas d’avance sur son dauphin, le FC Séville. Benzema, Vinicius, Modrid et consorts, les Madrilènes s’avancent avec une belle armada pour défier le PSG, un adversaire qui pourrait donc revendiquer le statut d’outsider.

Les chiffres sont pour le PSG

Toutefois, Florian Gazan n’en est pas si sûr. Sur RTL, dans sa chronique matinale du samedi, il a évalué les chances de succès des Parisiens face au Real Madrid. Pour lui, les chiffres parlent en faveur du PSG. « Et ma grosse cote, c’est que le PSG va se qualifier face au Real […] Bonne nouvelle pour Paris si le coach actuel reste en place, Mauricio Pochettino, il n'a perdu aucun match sur six face à des clubs espagnols en Ligue des champions. À contrario, son homologue sur le banc madrilène, Carlo Ancelotti, ex-entraîneur du PSG, n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs de Champions League contre un club français. », développe t-il.

Kylian Mbappé sera l’attraction principale de cette opposition. En effet, le jeune joueur français, en fin de contrat prochainement avec le PSG, a de grandes chances de venir à Madrid en 2022. Une rencontre qui s'annonce bien particulière pour Mbappé, entre son club actuel et peut-être sa future destination. De quoi lui faire perdre ses moyens ? Florian Gazan ne le croit pas et reste confiant concernant le mental du génie français. « Et je vous rajoute une petite statistique pour la route : Kylian Mbappé a marqué lors de ses trois derniers matchs face à des clubs ibériques. Et comme on dit chez Peugeot : jamais trois sans quatre, voire trois sans cinq, autant qu’il plante à l’aller et au retour. », ajoute t-il. Assurément, quel que soit son avenir ou son club, Kylian Mbappé voudra marquer de son empreinte ce PSG-Real.