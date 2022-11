Le PSG tente d’affaiblir le Bayern avant les huitièmes

Dans : PSG.

Toujours en quête d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain regarde du côté du Bayern Munich. Chez son futur adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale s’intéresse au Français Lucas Hernandez, déjà convoité par le passé.

D’après les dernières informations sur ce dossier, le Slovaque Milan Skriniar semble s’éloigner du Paris Saint-Germain. Le défenseur central de l’Inter Milan se dirige plutôt vers une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain. Il s’agirait donc d’un deuxième échec pour le club francilien, apparemment contraint d’étudier ses différentes alternatives. En effet, dans le podcast Die Bayern-Woche, le journaliste allemand Kerry Hau affirme que le champion de France s’intéresse toujours à Lucas Hernandez.

Le défenseur polyvalent, recrue la plus chère de l’histoire bavaroise après son transfert à 80 millions d’euros en 2019, discute actuellement d’une prolongation avec le Bayern Munich. Et les négociations se passent bien entre les deux parties pour le moment liées jusqu’en juin 2024. Il n’empêche que le Paris Saint-Germain aurait pris des renseignements au cas où le Bayern Munich ne parvenait pas à un accord avec le Français. Dans ce scénario idéal pour les Parisiens, le pensionnaire de Bundesliga pourrait envisager un transfert l’été prochain, si Lucas Hernandez arrive à un an de la fin de son bail.

Un départ peu probable cet hiver

En attendant, son départ n’est pas d’actualité cet hiver. Encore moins au Paris Saint-Germain qui sera l’adversaire du Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. D’autres pistes du conseiller sportif Luis Campos seront probablement évoquées dans les semaines à venir. L’entraîneur parisien Christophe Galtier attend toujours impatiemment la signature d’un renfort en charnière centrale, surtout avec les pépins physiques de Presnel Kimpembe qui a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France.