Le PSG stoppe ce scandale absolu à la cantine

Dans le cadre de la fameuse révolution promise par Nasser Al-Khelaifi, le PSG a décidé de corriger de nombreux dysfonctionnements. Et parmi les changements, la fin des boissons gazeuses et la fermeture du vestiaire.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a fallu la venue d’un nouveau conseiller sportif au Paris Saint-Germain, pour que d’un seul coup l’hygiène de vie des footballeurs du club de la capitale devienne un sujet de préoccupation. Pour cela, Luis Campos a recruté non pas une star du foot, mais un nouveau nutritionniste juste pour l’équipe de Christophe Galtier. Si le PSG avait bien un spécialiste, ce dernier gérait l’ensemble du club et pas seulement Neymar, Kilian Mbappé et les autres stars parisiennes. Mais Campos a fait venir un nutritionniste espagnol qu’il connaissait et ce dernier n’a pas mis longtemps avant de serrer la vis. Selon Le Parisien, la première mesure prise par ce dernier a été radicale, et spectaculaire, puisqu’il a viré la totalité des boissons gazeuses des repas pris au Camp des Loges et en déplacement par l’effectif parisien. De fait, il s’agit surtout de Coca et d’Ice Tea, qui étaient servis à volonté avant ces derniers jours et qui sont désormais totalement interdits.

Neymar et les autres, la fête est finie à la cantine du PSG

Autre mesure prise à la fois pour s’assurer de la bonne nutrition des joueurs parisiens, mais également de la cohésion du groupe, le petit-déjeuner est pris en commun par l’ensemble de l’équipe de Christophe Galtier. Une organisation qui était déjà en place dans les plus grands clubs européens, mais pas à Paris. Du moins, cela n’était pas le cas systématiquement, dans ce secteur comme dans d’autres, car Nasser Al-Khelaifi avait laissé les joueurs du PSG faire un peu ce qu’il voulait. Désormais, le petit-déjeuner et le déjeuner sont pris en commun en dehors des jours de repos bien évidemment, et ceux qui oseront se soustraire à ce rendez-vous obligatoire auront droit à une sanction qui figure dans le règlement intérieur signé par les joueurs parisiens au retour des vacances le mois dernier. Et cela n’est pas fini concernant les changements, même si on s'attaquera cette fois à autre chose que l'alimentation.

En effet, constatant que le vestiaire de l’équipe était un peu trop fréquenté par des gens qui n’avaient rien à y faire que ce soit au Camp des Loges ou au Parc des Princes les soirs des matchs, Luis Campos a décidé d’imposer de nouvelles règles. « Trop de salariés du club, pas toujours issus des secteurs rattachés au sportif, avaient pris l’habitude d’aller et venir dans cette salle réservée aux acteurs du jeu et aux différents staffs », explique le quotidien régional. Ces changements témoignent des errements du passé au Paris Saint-Germain, où l'anarchie, une valeur qui n'est pas chère au Qatar, semblait régner. Mais cette fois, les dirigeants du PSG paraissent avoir retenu la leçon, sans une organisation sans faille et des règles fortes, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas s'en sortir.

Sur les réseaux sociaux, l'annonce de la décision prise par les champions de France de stopper le Coca-Cola, sponsor officiel du PSG, et l'Ice Tea à la cantine fait rire pas mal de monde. « Je saisis pas trop… les joueurs du PSG avaient Coca et de l'Ice Tea lors des repas ??? », « Donc au PSG on buvait du coca à table. Mais j en peux plus de ce club », « Et il a fallut l'intervention d'un nutritionniste pour dire que le coca c'est pas top », « Mdr et le pire c'est que des parisiens se félicitent " ah ça bosse bien au club " MAIS MDR ça veux surtout dire que il y avait pas de nutritionniste avant », les commentaires fusent et certains se demandent si le tabac sera bientôt interdit au Camp des Loges...