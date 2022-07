Signature obligatoire, le PSG menace les fêtards

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les propos de Christophe Galtier concernant les règles qu'il veut imposer au Paris Saint-Germain vont rapidement se concrétiser. Un règlement interne sera signé par les joueurs avant la tournée d'été au Japon.

Avant de reprendre le chemin de la compétition, ce sera le 31 juillet à Tel Aviv contre le FC Nantes pour le Trophée des champions, le Paris Saint-Germain va faire une tournée au Japon à partir du 20 juillet. Lors de de déplacement à l’autre bout du monde, Kylian Mbappé et ses coéquipiers défieront Kawasaki, Urawa et Osaka, trois solides formations nippones, des matchs qui seront d’ailleurs diffusés en direct sur Beinsports. Mais avant de prendre l’avion vers Tokyo, les footballeurs parisiens vont découvrir les nouvelles méthodes de Christophe Galtier, mais également la nouvelle manière dont le PSG veut gérer son vestiaire. Même si cela peut sembler un peu hors du temps, l’entraîneur du Paris Saint-Germain et Luis Campos souhaitent que les choses soient claires pour tout le monde, la rigueur étant désormais à l’ordre du jour. Les deux hommes ont donc édicté un règlement interne qui détaillera les fautes qui provoqueront des sanctions immédiates.

Le PSG fait signer un règlement aux joueurs

Tout sera prévu dans ce règlement intérieur du PSG. Et histoire que l’ensemble des joueurs parisiens, y compris les stars, soit face à ses responsabilités, ce document sera donné en main propre et devra être signé avant de monter dans l’avion vers le Japon pour cette tournée estivale explique Loïc Tanzi. « Beaucoup de réunions aujourd’hui au Camp des Loges entre Galtier, Campos et les joueurs en individuel. Tout le monde commence à connaître le projet souhaité par le club et la place de chacun - y compris ceux qui sont invités à partir (...) Les joueurs qui partiront en tournée au Japon signeront un règlement mis en place par Luis Campos et Christophe Galtier. Avec des règles et des sanctions prévues s’il y a manquement à ces règles », précise le journaliste. Une nouvelle manière de faire au Paris Saint-Germain, mais il reste à savoir si tout cela débouchera sur de vrais changements ou si cela est juste de la communication.