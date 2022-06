Officiel : Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sans surprise, le Paris Saint-Germain a confirmé sa collaboration avec Luis Campos. Le Portugais devient officiellement le conseiller football du champion de France. Selon le communiqué du club francilien, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC « aura la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine ».

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club », s’est réjoui Luis Campos.