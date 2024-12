Le PSG sans stars, c'est la faillite

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Les départs successifs de Lionel Messi, Neymar puis Kylian Mbappé ont laissé le Paris Saint-Germain orphelin de superstars. Résultat ? Le merchandising a pris un très gros coup de massue.

Les débats autour du projet actuel du Paris Saint-Germain font couler beaucoup d'encre. Avec l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du club en juillet 2023, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que le bling-bling était terminé et qu'il n'y aurait plus un joueur au-dessus des autres. Priorité au collectif, donc. L'absence de superstars du football n'a toutefois pas annulé les tensions qui peuvent exister au sein du club. Les frustrations chez certains sont grandes, comme pour Bradley Barcola qui se sent de moins en moins à l'aise dans le système de Luis Enrique. Sportivement, le club patine en Ligue des champions et pointe à une triste 25e place. Outre l'aspect sportif, le PSG sans stars voit son merchandising prendre un sacré coup derrière la tête.

La boutique du PSG en galère !

🚨🚨L’activité des boutiques du PSG a fortement diminué, celle des Champs habituées à des recettes de 100k par jour atteint difficilement les 10 000€ par jour aujourd’hui. 📉💰



(L’EQUIPE) pic.twitter.com/TFvmpNfjX2 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) December 4, 2024

Selon les informations de L'Equipe, l'activité des boutiques du Paris Saint-Germain a très fortement diminué. Par exemple, l'immense boutique des Champs-Élysées, qui réalisait près de 100 000€ par jour de recettes lorsque Neymar, Mbappé, Messi and co évoluaient encore au club, peine désormais à dépasser les 10 000€ par jour. Une diminution très nette des revenus liés au merchandising.

Le projet « PSG sans stars » prend clairement du plomb dans l'aile. Le club ne peut même pas se raccrocher à ses recettes des ventes de maillots ou autre tenues Rouge et Bleu pour compenser avec le contexte sportif délicat. Il ne fait aucun doute que Nasser Al-Khelaïfi devra revoir sa stratégie si les choses continuent d'aller dans ce sens. Une non-qualification pour le play-off de la Ligue des champions serait le premier aveu d'échec.