Le PSG sans Mbappé, tout est enfin possible

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi, le PSG se déplace à Clermont en Ligue 1. Pas sûr pour le moment que Kylian Mbappé pourra être aligné au coup d'envoi.

Sorti sur blessure lors du Classique face à l'OM dimanche soir, Kylian Mbappé se remet peu à peu. Désireux de disputer toutes les rencontres et très professionnel, le capitaine de l'équipe de France fait bien partie du groupe de Luis Enrique qui affrontera Clermont. Mais difficile de savoir si l'entraineur espagnol prendra le risque ou non de l'aligner d'entrée, surtout à quelques jours d'un déplacement périlleux en Ligue des champions sur la pelouse de Newcastle. Pour certains, le PSG a prouvé contre l'OM qu'il pouvait se débrouiller sans lui. C'est notamment ce que pense Vincent Duluc, lequel a développé sa théorie concernant la dépendance des champions de France.

Mbappé absent, le PSG peut se le permettre

Lors d'une apparition sur La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet livré le fond de sa pensée concernant Kylian Mbappé. « Le PSG a démonté Marseille sans lui ou presque. Cela montre qu'il y a des ressources sans lui même si c'était le fantôme de l'OM et que c'était des piquets. Clermont est en difficulté et ça va être autre chose. On a vu la saison passée que le PSG avait besoin de Mbappé contre tout le monde mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de solidité collective et d'alternatives. Je pense que le PSG peut se débrouiller sans lui », a notamment indiqué Vincent Duluc, qui fait donc confiance aux hommes de Luis Enrique pour afficher un beau visage sans le champion du monde 2018, qui pourrait en plus rentrer en cours de match selon le scénario. Difficile néanmoins de penser que le PSG se prive de son meilleur élément si le staff médical donne son feu vert. A Luis Enrique de faire ses choix, même si l'ancien du Barça n'aura sans doute aucun mal à trancher.